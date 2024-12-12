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Росія попри санкції продовжує закуповувати гвинтівки та патрони в ЄС та США – ЗМІ

Іван Д'яконовЧетвер, 12 грудня 2024, 02:11
Росія попри санкції продовжує закуповувати гвинтівки та патрони в ЄС та США – ЗМІ
Фото: The Insider

Попри багаторічні санкції, Росія щорічно закуповує тисячі західних гвинтівок та мільйони набоїв від компаній з Європейського Союзу та Сполучених Штатів.

Джерело: The Insider

Дослівно: "Найчастіше європейські виробники зброї та чиновники не тільки заплющували очі на агресію Росії в Криму і Донбасі, а й вкладали маркетингові бюджети в розширення дистрибуції на російському ринку".

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Деталі: Спільне розслідування The Insider, Investigace.cz, IrpiMedia та Vlast.kz показує, як протягом останніх трьох років компанії з Євросоюзу, США та Туреччини збільшили експорт зброї до країн Центральної Азії, таких як Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан та Узбекистан. Саме через ці країни, ймовірно, відбувається реекспорт зброї до Росії, що дозволяє обходити санкції. 

Дослівно: "Експорт гвинтівок та рушниць з Італії до Вірменії за чотири роки зріс майже у 30 разів. Киргизстан у 2020 та 2021 роках не купував зброю в Італії, проте у 2022 році отримав 882 одиниці, а у 2023-му – 4434. Експорт зброї з Туреччини до Грузії зріс з 8426 одиниць у 2019 році до 18 843 штук у 2023 році".

Деталі: Розслідування також виявило зв'язок між люксембурзьким холдингом Beretta та російськими компаніями. Журналісти підкреслюють, що попри санкції, холдинг залишається мажоритарним власником російського імпортера зброї, прямо порушуючи як санкції США, так і постанову ради ЄС від 2014 року.

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Дослівно: "Його робота в Росії не припинилася ні після введення ембарго ЄС, ні після початку повномасштабної війни. Спільне підприємство Beretta зі збройовим бароном Михайлом Хубутієм, компанія "Російський Орел" і компанії, які належать Хубутію, 2024 року отримали понад тисячу одиниць зброї і понад мільйон набоїв, вироблених європейськими компаніями холдингу".

зброясанкціїЄСРосія
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