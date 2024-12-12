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Россия вопреки санкциям продолжает закупать винтовки и патроны в ЕС и США – СМИ

Иван ДьяконовЧетверг, 12 декабря 2024, 02:11
Россия вопреки санкциям продолжает закупать винтовки и патроны в ЕС и США – СМИ
Фото: The Insider

Несмотря на многолетние санкции, Россия ежегодно закупает тысячи западных винтовок и миллионы патронов от компаний из Европейского Союза и Соединенных Штатов.

Источник: The Insider

Дословно: "Чаще всего европейские производители оружия и чиновники не только закрывали глаза на агрессию России в Крыму и Донбассе, но и вкладывали маркетинговые бюджеты в расширение дистрибуции на российском рынке".

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Детали: Совместное расследование The Insider, Investigace.cz, IrpiMedia и Vlast.kz показывает, как в течение последних трех лет компании из Евросоюза, США и Турции увеличили экспорт оружия в страны Центральной Азии, такие как Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Именно через эти страны, вероятно, происходит реэкспорт оружия в Россию, что позволяет обходить санкции. 

Дословно: "Экспорт винтовок и ружей из Италии в Армению за четыре года вырос почти в 30 раз. Кыргызстан в 2020 и 2021 годах не покупал оружие в Италии, однако в 2022 году получил 882 единицы, а в 2023-м – 4434. Экспорт оружия из Турции в Грузию вырос с 8426 единиц в 2019 году до 18 843 штук в 2023 году".

Детали: Расследование также выявило связь между люксембургским холдингом Beretta и российскими компаниями. Журналисты подчеркивают, что несмотря на санкции, холдинг остается мажоритарным владельцем российского импортера оружия, прямо нарушая как санкции США, так и постановление совета ЕС от 2014 года.

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Дословно: "Его работа в России не прекратилась ни после введения эмбарго ЕС, ни после начала полномасштабной войны. Совместное предприятие Beretta с оружейным бароном Михаилом Хубутией, компания "Русский Орел" и принадлежащие Хубутии компании в 2024 году получили более тысячи единиц оружия и более миллиона патронов, произведенных европейскими компаниями холдинга".

оружиесанкцииЕСРосcия
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