Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ChatGPT, Sora та API відновили свою роботу після кількагодинного збою

Іван Д'яконов, Анастасія ПроцЧетвер, 12 грудня 2024, 02:43
ChatGPT, Sora та API відновили свою роботу після кількагодинного збою
Фото: Getty Images

Слідом за глобальним збоєм у Meta, який зачепив Facebook, WhatsApp та Instagram, OpenAI також зіткнулася з технічними проблемами. Наразі всі сервіси компанії, включаючи ChatGPT, Sora та API, працюють у штатному режимі.

Джерело: OpenAI

Реклама:

Деталі: Близько 2 години ночі 12 грудня користувачі з усього світу почали скаржитися на збій в роботі сервісу ChatGPT та Sora. Пізніше компанія опублікувала допис підтвердивши проблему.

Дослівно: "ChatGPT, Sora та API не працюють. Ми виявили проблему та працюємо над її усуненням".

Оновлено: Пізніше в компанії повідомили, що ChatGPT, Sora та API відновили свою роботу.

РЕКЛАМА:

Передісторія: 

  • Ввечері 11 грудня стався збій у роботі низки сервісів компанії Meta: Facebook (та Messenger), Instagram, WhatsApp та Threads.

Штучний інтелект
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРада з другої спроби виключила Бойка з комітету з питань прав людини

Зеленський – на забаганку Путіна зменшити чисельність ЗСУ: Найкраще сильна, велика армія

Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на $286 млн

відео, оновленоРостовську область РФ атакували дрони, горить НПЗ

фото, відеоУ Києві патрульні "по гарячих слідах" затримали ймовірного вбивцю

Умєров звільнив начальника Національної академії сухопутних військ Ткачука

Усі новини...
Штучний інтелект
ШІ від OpenAI інтегрують у передові американські системи боротьби з безпілотниками
Міноборони: Українські військові виявляють 12 тисяч цілей щотижня завдяки ШІ
Штучний інтелект на службі у ФСБ: чому не варто коментувати дописи із підписом "побажай мені удачі"
Останні новини
12:18
Курс валют на четвер: долар та євро зростають 3 день поспіль
12:05
Каллас заявила, що Китай "голосно сміятиметься", якщо ЄС і США розпочнуть торгову війну
12:05
Справа про мільйонний хабар полковнику СБУ: фігурант намагався із СІЗО замовити вбивство свідка
11:47
Зеленський попросить Євросоюз про захист газових сховищ та АЕС
11:35
Росіяни з дрона атакували Нововоронцовку на Херсонщині: поранено 5 місцевих
11:35
Apple Watch більше не є лідером ринку носимої електроніки — IDC
11:33
Чиновники Федерації гандболу України відкрито погрожували журналісту на Євро-2024
11:33
фотоРада з другої спроби виключила Бойка з комітету з питань прав людини
11:30
Буткевич, Цибух та Гресь. Українська правда оголошує переможців премії року
11:04
У Росії хочуть удвічі збільшити перепрацювання і відкликати робітників із відпусток
Усі новини...
Реклама:
Реклама: