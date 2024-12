ChatGPT, Sora та API відновили свою роботу після кількагодинного збою

Слідом за глобальним збоєм у Meta, який зачепив Facebook, WhatsApp та Instagram, OpenAI також зіткнулася з технічними проблемами. Наразі всі сервіси компанії, включаючи ChatGPT, Sora та API, працюють у штатному режимі.

Джерело: OpenAI

Реклама:

Деталі: Близько 2 години ночі 12 грудня користувачі з усього світу почали скаржитися на збій в роботі сервісу ChatGPT та Sora. Пізніше компанія опублікувала допис підтвердивши проблему.

Дослівно: "ChatGPT, Sora та API не працюють. Ми виявили проблему та працюємо над її усуненням".

Оновлено: Пізніше в компанії повідомили, що ChatGPT, Sora та API відновили свою роботу.

ChatGPT, API, and Sora were down today but we've recovered. https://t.co/OKiQYp3tXE