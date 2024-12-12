ChatGPT, Sora та API відновили свою роботу після кількагодинного збою
Слідом за глобальним збоєм у Meta, який зачепив Facebook, WhatsApp та Instagram, OpenAI також зіткнулася з технічними проблемами. Наразі всі сервіси компанії, включаючи ChatGPT, Sora та API, працюють у штатному режимі.
Джерело: OpenAI
Деталі: Близько 2 години ночі 12 грудня користувачі з усього світу почали скаржитися на збій в роботі сервісу ChatGPT та Sora. Пізніше компанія опублікувала допис підтвердивши проблему.
Дослівно: "ChatGPT, Sora та API не працюють. Ми виявили проблему та працюємо над її усуненням".
Оновлено: Пізніше в компанії повідомили, що ChatGPT, Sora та API відновили свою роботу.
ChatGPT, API, and Sora were down today but we've recovered. https://t.co/OKiQYp3tXE— OpenAI (@OpenAI) December 12, 2024
Передісторія:
-
Ввечері 11 грудня стався збій у роботі низки сервісів компанії Meta: Facebook (та Messenger), Instagram, WhatsApp та Threads.