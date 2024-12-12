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ChatGPT, Sora и API возобновили свою работу после нескольких часов сбоя

Иван Дьяконов, Анастасия ПроцЧетверг, 12 декабря 2024, 02:43
ChatGPT, Sora и API возобновили свою работу после нескольких часов сбоя
Фото: Getty Images

Вслед за глобальным сбоем в Meta, который затронул Facebook, WhatsApp и Instagram, OpenAI также столкнулась с техническими проблемами. В настоящее время все сервисы компании, включая ChatGPT, Sora и API, работают в штатном режиме.

Источник: OpenAI

Детали: Около 2 часов ночи 12 декабря пользователи со всего мира начали жаловаться на сбой в работе сервиса ChatGPT и Sora. Позже компания опубликовала сообщение подтвердив проблему.

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Дословно: "ChatGPT, Sora и API не работают. Мы обнаружили проблему и работаем над ее устранением".

Обновлено: Позже в компании сообщили, что ChatGPT, Sora и API возобновили свою работу.

Предыстория: 

  • Вечером 11 декабря произошел сбой в работе ряда сервисов компании Meta: Facebook (и Messenger), Instagram, WhatsApp и Threads.

Искусственный интеллект
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