ChatGPT, Sora и API возобновили свою работу после нескольких часов сбоя

Вслед за глобальным сбоем в Meta, который затронул Facebook, WhatsApp и Instagram, OpenAI также столкнулась с техническими проблемами. В настоящее время все сервисы компании, включая ChatGPT, Sora и API, работают в штатном режиме.

Источник: OpenAI

Детали: Около 2 часов ночи 12 декабря пользователи со всего мира начали жаловаться на сбой в работе сервиса ChatGPT и Sora. Позже компания опубликовала сообщение подтвердив проблему.

Дословно: "ChatGPT, Sora и API не работают. Мы обнаружили проблему и работаем над ее устранением".

Обновлено: Позже в компании сообщили, что ChatGPT, Sora и API возобновили свою работу.

