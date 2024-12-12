Трамп запросив лідера Китаю на свою інавгурацію – ЗМІ

Обраний президент США Дональд Трамп запросив голову Китаю Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію 20 січня. Якщо китайський лідер прийме запрошення, це стане першим випадком в історії США, коли іноземний лідер буде присутній на церемонії передачі влади.

Джерело: CBS News із посиланням на кілька анонімних джерел

Деталі: Згідно з повідомленнями, Трамп звернувся до Сі Цзіньпіна із запрошенням на початку листопада, невдовзі після виборів, проте невідомо, чи прийняв його Сі. Команда Трампа також розглядає можливість запросити інших високопосадовців, зокрема прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який підтримує дружні відносини з новообраним президентом.

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Дослівно: "На інавгурації зазвичай запрошують послів та інших дипломатів, але записи Державного департаменту, датовані 1874 роком, свідчать, що іноземні лідери ніколи не були присутні на церемонії передачі влади".

Передісторія: