Трамп пригласил лидера Китая на свою инаугурацию – СМИ

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил председателя Китая Си Цзиньпина на свою инаугурацию 20 января. Если китайский лидер примет приглашение, это станет первым случаем в истории США, когда иностранный лидер будет присутствовать на церемонии передачи власти.

Источник: CBS News со ссылкой на несколько анонимных источников

Детали: Согласно сообщениям, Трамп обратился к Си Цзиньпину с приглашением в начале ноября, вскоре после выборов, однако неизвестно, принял ли его Си. Команда Трампа также рассматривает возможность пригласить других высокопоставленных чиновников, в частности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который поддерживает дружеские отношения с новоизбранным президентом.

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Дословно: "На инаугурации обычно приглашают послов и других дипломатов, но записи Государственного департамента, датированные 1874 годом, свидетельствуют, что иностранные лидеры никогда не присутствовали на церемонии передачи власти".

Предыстория: