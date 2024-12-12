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Трамп пригласил лидера Китая на свою инаугурацию – СМИ

Иван ДьяконовЧетверг, 12 декабря 2024, 04:18
Трамп пригласил лидера Китая на свою инаугурацию – СМИ
Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил председателя Китая Си Цзиньпина на свою инаугурацию 20 января. Если китайский лидер примет приглашение, это станет первым случаем в истории США, когда иностранный лидер будет присутствовать на церемонии передачи власти.

Источник: CBS News со ссылкой на несколько анонимных источников

Детали: Согласно сообщениям, Трамп обратился к Си Цзиньпину с приглашением в начале ноября, вскоре после выборов, однако неизвестно, принял ли его Си. Команда Трампа также рассматривает возможность пригласить других высокопоставленных чиновников, в частности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который поддерживает дружеские отношения с новоизбранным президентом.

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Дословно: "На инаугурации обычно приглашают послов и других дипломатов, но записи Государственного департамента, датированные 1874 годом, свидетельствуют, что иностранные лидеры никогда не присутствовали на церемонии передачи власти".

Предыстория:

  • Приглашение китайского лидера происходит на фоне напряженных отношений между США и Китаем. Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины на весь импорт из Китая.
  • Кандидат Трампа на должность министра финансов Скотт Бессент неоднократно заявлял, что тарифы являются средством ведения переговоров, поэтому не известно, насколько реальны угрозы Трампа. 

виборыСШАТрамп
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