З 1 січня Румунія й Болгарія повноправно приєднаються до Шенгенської зони
Четвер, 12 грудня 2024, 12:39
12 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про скасування з 1 січня 2025 року контролю на сухопутних кордонах із Болгарією та Румунією.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС
Деталі: Шандор Пінтер, глава МВС Угорщини, яка зараз головує в ЄС, назвав це рішення "історичним моментом".
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"Скасування перевірок осіб на внутрішніх сухопутних кордонах з цими країнами-членами та між ними було ключовим пріоритетом угорського головування, і сьогодні ми зробили це реальністю. Цей крок піде на користь не лише громадянам Болгарії та Румунії, але і ЄС в цілому", – зазначив він.
Передісторія:
- Наприкінці 2023 року в ЄС з’явився консенсус щодо "часткового" вступу обох країн до Шенгену, який передбачав зняття перевірок в аеропортах і морських портах. Рішення набуло чинності 30 березня 2024 року.
- Повноправне приєднання країн до ЄС стало можливим після того, як Австрія дала цьому "зелене світло" після багатомісячної блокади.
- Румунія та Болгарія ще у 2010 році виконали всі технічні критерії для приєднання до Шенгенської зони, та наштовхнулись на опір Австрії та Нідерландів, які посилались на нібито недостатні заходи зі стримування нелегальної міграції.