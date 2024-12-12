Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З 1 січня Румунія й Болгарія повноправно приєднаються до Шенгенської зони

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцЧетвер, 12 грудня 2024, 12:39
З 1 січня Румунія й Болгарія повноправно приєднаються до Шенгенської зони
Ілюстративне фото: Getty Images

12 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про скасування з 1 січня 2025 року контролю на сухопутних кордонах із Болгарією та Румунією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС

Деталі: Шандор Пінтер, глава МВС Угорщини, яка зараз головує в ЄС, назвав це рішення "історичним моментом".

Реклама:

"Скасування перевірок осіб на внутрішніх сухопутних кордонах з цими країнами-членами та між ними було ключовим пріоритетом угорського головування, і сьогодні ми зробили це реальністю. Цей крок піде на користь не лише громадянам Болгарії та Румунії, але і ЄС в цілому", – зазначив він.

Передісторія:

  • Наприкінці 2023 року в ЄС з’явився консенсус щодо "часткового" вступу обох країн до Шенгену, який передбачав зняття перевірок в аеропортах і морських портах. Рішення набуло чинності 30 березня 2024 року.
  • Повноправне приєднання країн до ЄС стало можливим після того, як Австрія дала цьому "зелене світло" після багатомісячної блокади.
  • Румунія та Болгарія ще у 2010 році виконали всі технічні критерії для приєднання до Шенгенської зони, та наштовхнулись на опір Австрії та Нідерландів, які посилались на нібито недостатні заходи зі стримування нелегальної міграції.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоІзраїль завдав авіаударів по військових обʼєктах у сирійському Тартусі, де розташована база РФ

ЗСУ потіснили росіян з Колісниківки на Харківщині – DeepState

Бойко почав "виборчу кампанію" з тезами про "радикалів" і "заборону рідної мови"

Зеленський: На Курщині потрібна сила, щоб досягти результатів у дипломатії

"Грінпіс" попереджає про екологічну катастрофу через вилив нафтопродуктів із танкерів РФ

відеоНа Майдані чоловік пошкодив прапори та фото загиблих воїнів, його затримали

Усі новини...
Останні новини
05:32
відеоІзраїль завдав авіаударів по військових обʼєктах у сирійському Тартусі, де розташована база РФ
04:36
Волц: Команда Трампа вивчає шляхи, як назавжди закінчити війну РФ проти України
03:47
ISW: Північнокорейці та росіяни не можуть ефективно співпрацювати через мовний бар’єр
02:56
ЗСУ потіснили росіян з Колісниківки на Харківщині – DeepState
02:17
ОновлюєтьсяРосіяни атакують Україну ударними БпЛА
02:06
Президент Словаччини: Україні доведеться втратити території заради миру
01:09
Падіння режиму Асада: Статки родини Асадів можуть сягати $12 мільярдів – WSJ
23:56
Папа Римський назвав українців та росіян двоюрідними братами, які мають порозумітися
23:31
На фронті 214 боїв, на Курщині відбито 26 штурмів – Генштаб
23:08
Бойко почав "виборчу кампанію" з тезами про "радикалів" і "заборону рідної мови"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: