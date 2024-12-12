З 1 січня Румунія й Болгарія повноправно приєднаються до Шенгенської зони

12 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про скасування з 1 січня 2025 року контролю на сухопутних кордонах із Болгарією та Румунією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС

Деталі: Шандор Пінтер, глава МВС Угорщини, яка зараз головує в ЄС, назвав це рішення "історичним моментом".

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"Скасування перевірок осіб на внутрішніх сухопутних кордонах з цими країнами-членами та між ними було ключовим пріоритетом угорського головування, і сьогодні ми зробили це реальністю. Цей крок піде на користь не лише громадянам Болгарії та Румунії, але і ЄС в цілому", – зазначив він.

Передісторія: