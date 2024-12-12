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С 1 января Румыния и Болгария полноправно присоединятся к Шенгенской зоне

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцЧетверг, 12 декабря 2024, 12:39
С 1 января Румыния и Болгария полноправно присоединятся к Шенгенской зоне
Иллюстративное фото: Getty Images

12 декабря Совет ЕС принял решение об отмене с 1 января 2025 года контроля на сухопутных границах с Болгарией и Румынией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС

Детали: Шандор Пинтер, глава МВД Венгрии, которая сейчас председательствует в ЕС, назвал это решение "историческим моментом".

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"Отмена проверок лиц на внутренних сухопутных границах с этими странами-членами и между ними было ключевым приоритетом венгерского председательства, и сегодня мы сделали это реальностью.

Этот шаг пойдет на пользу не только гражданам Болгарии и Румынии, но и ЕС в целом", – отметил он.

Предыстория:

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  • В конце 2023 года в ЕС появился консенсус относительно "частичного" вступления обеих стран в Шенген, который предусматривал снятие проверок в аэропортах и морских портах. Решение вступило в силу 30 марта 2024 года.
  • Полноправное присоединение стран к ЕС стало возможным после того, как Австрия дала этому "зеленый свет" после многомесячной блокады.
  • Румыния и Болгария еще в 2010 году выполнили все технические критерии для присоединения к Шенгенской зоне, и натолкнулись на сопротивление Австрии и Нидерландов, которые ссылались на якобы недостаточные меры по сдерживанию нелегальной миграции.

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