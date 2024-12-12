С 1 января Румыния и Болгария полноправно присоединятся к Шенгенской зоне
Четверг, 12 декабря 2024, 12:39
12 декабря Совет ЕС принял решение об отмене с 1 января 2025 года контроля на сухопутных границах с Болгарией и Румынией.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС
Детали: Шандор Пинтер, глава МВД Венгрии, которая сейчас председательствует в ЕС, назвал это решение "историческим моментом".
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"Отмена проверок лиц на внутренних сухопутных границах с этими странами-членами и между ними было ключевым приоритетом венгерского председательства, и сегодня мы сделали это реальностью.
Этот шаг пойдет на пользу не только гражданам Болгарии и Румынии, но и ЕС в целом", – отметил он.
Предыстория:
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- В конце 2023 года в ЕС появился консенсус относительно "частичного" вступления обеих стран в Шенген, который предусматривал снятие проверок в аэропортах и морских портах. Решение вступило в силу 30 марта 2024 года.
- Полноправное присоединение стран к ЕС стало возможным после того, как Австрия дала этому "зеленый свет" после многомесячной блокады.
- Румыния и Болгария еще в 2010 году выполнили все технические критерии для присоединения к Шенгенской зоне, и натолкнулись на сопротивление Австрии и Нидерландов, которые ссылались на якобы недостаточные меры по сдерживанию нелегальной миграции.