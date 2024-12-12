Справа про мільйонний хабар: ВРП надала згоду на арешт судді та ексголови господарського суду

Вища рада правосуддя надала згоду на арешт колишніх голів Господарського суду Львівської області.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, УП

Деталі: Зазначається, що 12 грудня ВРП задовольнила подання керівника САП про надання згоди на утримання під вартою чинного судді (ексголови, Василя Артимовича -ред) та колишнього судді і ексголови господарського суду Львівщини (Михайла Юркевича -ред.), яких викрили на вимаганні 1 млн доларів США неправомірної вигоди у представника приватної компанії.

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Вища рада правосуддя визнала обґрунтованими доводи подання та надала згоду на утримання вказаних осіб під вартою.

Крім того, чинного суддю відсторонили від здійснення правосуддя на час проведення досудового розслідування строком на 2 місяці.

Передісторія:

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