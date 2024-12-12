Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дело о миллионной взятке: ВСП дал согласие на арест судьи и экс-главы хозяйственного суда

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 декабря 2024, 17:18
Дело о миллионной взятке: ВСП дал согласие на арест судьи и экс-главы хозяйственного суда
фото антикоррупционеров

Высший совет правосудия дал согласие на арест бывших председателей Хозяйственного суда Львовской области.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Детали: Отмечается, что 12 декабря ВСП удовлетворил представление руководителя САП о предоставлении согласия на содержание под стражей действующего судьи (экс-главы, Василия Артимовича -ред.) и бывшего судьи и экс-главы хозяйственного суда Львовщины (Михаила Юркевича -ред.), которых разоблачили на вымогательстве 1 млн долларов США неправомерной выгоды у представителя частной компании.

Реклама:

Высший совет правосудия признал обоснованными доводы САП и дал согласие на содержание указанных лиц под стражей.

Кроме того, действующего судью отстранили от правосудия на время проведения досудебного расследования сроком на 2 месяца.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • В рамках досудебного расследования детективы НАБУ установили, что указанные лица за указанные средства обещали обеспечить принятие нужных решений по судебным делам, которые находились в производстве одного из апелляционных хозяйственных судов.
  • Детективы НАБУ и прокуроры САП задокументировали передачу части неправомерной выгоды в размере 75 тысяч долларов.
  • Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

взяткасудЛьвовщинаАнтикоррупционная прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, обновленоРостовскую область РФ атаковали дроны, горит НПЗ

фото, видеоВ Киеве патрульные "по горячим следам" задержали предполагаемого убийцу

Умеров уволил начальника Национальной академии сухопутных войск Ткачука

У Трампа считают, что убийство российского генерала в Москве – "не лучшая идея"

фото, видеоДо границы на дне багажника за крипту: в Одесской области разоблачили схему нелегального выезда

Британия, Германия и Франция обеспокоены развитием ядерной программы Ирана

Все новости...
взятка
НАБУ и САП разоблачили действующего и бывшего глав суда на вымогательстве миллиона долларов взятки
Работники одесского ТЦК вымогали деньги у мужчин на блокпостах – ГБР
Беглому нардепу Одарченко дали 8 лет за попытку подкупа Найема
Последние новости
04:54
Формула-1Карлос Сайнс: Я на 99% был уверен, что останусь в Ferrari
04:52
ISW: Герасимов значительно завысил данные об оккупированных Россией в 2024 году территориях Украины
04:20
обновляетсяГруппы вражеских БпЛА с вечера атакуют Украину
03:32
Украина недостаточно сильна для тех или иных дипломатических шагов – Зеленский
03:04
боксФьюри изменил стратегию на реванш с Усиком
02:26
DeepState: Россияне оккупировали Трудовое на Донетчине
01:57
БоксФьюри: В этот раз Усик почувствует мой гнев, пусть Бог ему поможет
01:32
Россияне нанесли ракетный удар по Ромнам в Сумской области
01:18
На подступах к Киеву работала ПВО
00:44
видео, обновленоРостовскую область РФ атаковали дроны, горит НПЗ
Все новости...
Реклама:
Реклама: