Дело о миллионной взятке: ВСП дал согласие на арест судьи и экс-главы хозяйственного суда
Высший совет правосудия дал согласие на арест бывших председателей Хозяйственного суда Львовской области.
Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура
Детали: Отмечается, что 12 декабря ВСП удовлетворил представление руководителя САП о предоставлении согласия на содержание под стражей действующего судьи (экс-главы, Василия Артимовича -ред.) и бывшего судьи и экс-главы хозяйственного суда Львовщины (Михаила Юркевича -ред.), которых разоблачили на вымогательстве 1 млн долларов США неправомерной выгоды у представителя частной компании.
Высший совет правосудия признал обоснованными доводы САП и дал согласие на содержание указанных лиц под стражей.
Кроме того, действующего судью отстранили от правосудия на время проведения досудебного расследования сроком на 2 месяца.
Предыстория:
- В рамках досудебного расследования детективы НАБУ установили, что указанные лица за указанные средства обещали обеспечить принятие нужных решений по судебным делам, которые находились в производстве одного из апелляционных хозяйственных судов.
- Детективы НАБУ и прокуроры САП задокументировали передачу части неправомерной выгоды в размере 75 тысяч долларов.
- Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.