Дело о миллионной взятке: ВСП дал согласие на арест судьи и экс-главы хозяйственного суда

Высший совет правосудия дал согласие на арест бывших председателей Хозяйственного суда Львовской области.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Детали: Отмечается, что 12 декабря ВСП удовлетворил представление руководителя САП о предоставлении согласия на содержание под стражей действующего судьи (экс-главы, Василия Артимовича -ред.) и бывшего судьи и экс-главы хозяйственного суда Львовщины (Михаила Юркевича -ред.), которых разоблачили на вымогательстве 1 млн долларов США неправомерной выгоды у представителя частной компании.

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Высший совет правосудия признал обоснованными доводы САП и дал согласие на содержание указанных лиц под стражей.

Кроме того, действующего судью отстранили от правосудия на время проведения досудебного расследования сроком на 2 месяца.

Предыстория:

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