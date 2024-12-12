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Суд зобов’язав hromadske видалити розслідування про Портнова: журналісти готують нову скаргу

Валентина РоманенкоЧетвер, 12 грудня 2024, 21:06
Суд зобов’язав hromadske видалити розслідування про Портнова: журналісти готують нову скаргу
Андрій Портнов. колаж Liga.net

Київський апеляційний суд підтримав рішення Печерського районного суду та зобов’язав hromadske видалити розслідування про ексзаступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова. Редакція заявила про незгоду і подальшу боротьбу.

Джерело: hromadske

Деталі: У серпні суддя Печерського райсуду Києва Олексій Соколов задовольнив усі позовні вимоги Портнова до hromadske.

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Суд зобов’язав hromadske спростувати інформацію з розслідування "Як віджимали Крим: ексклюзивні записи", видалити матеріали з YouTube, сайту та соцмереж. Також редакція мала виплатити понад 170 тисяч гривень за правничу допомогу Портнову та понад 14 тисяч гривень судового збору.

Видання оскаржило це рішення, подавши апеляцію, яку розглянули 9 грудня. Під час засідання представниця редакції зазначила, що оспорювані цитати з розслідування є суб’єктивною думкою авторів і не є фактичними даними, які можна визнати неправдивими.

Натомість адвокатка Портнова Каріна Мікітян назвала рішення Печерського райсуду "обґрунтованим і законним". Вона заявила, що нібито немає доказів, які б підтверджували незаконні дії Портнова, і зазначила, що проти нього не відкривали кримінальних проваджень.

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Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу журналістів: суму компенсації за правничу допомогу зменшили зі 170 тисяч до 56 тисяч гривень. Водночас суд додатково зобов’язав редакцію виплатити 15 тисяч гривень за послуги адвоката Портнова в апеляції.

В іншій частині рішення Печерського суду залишили без змін: hromadske все одно має спростувати інформацію з розслідування та видалити його.

"Я не стверджувала, що Портнов є колаборантом, зрадником чи проросійським діячем, я лиш ставила питання: а чи можемо ми так його називати? Передусім я це зробила для того, щоб підкреслити абсурдність рішення Печерського районного суду, який у справі проти "Центру протидії корупції" став на бік Портнова і заборонив використовувати щодо нього ці слова", — відреагувала авторка розслідування Ярослава Вольвач.

На думку журналістки, адвокатка Портнова "спеціально вирізала" в оспорюваних з розслідування цитатах слова "ймовірно" і "за нашими даними". Мовляв, щоб назвати твердженням те, що насправді є субʼєктивною думкою.

"Що ж до ключового питання, яке у своєму позові Портнов обходить стороною, то це плівки, які свідчать про його ймовірну причетність до процесів, пов’язаних з окупацією Криму, і це питання мають перевіряти правоохоронні органи", — заявила розслідувачка.

Наголошується, що нині hromadske готує касаційну скаргу. Тож далі ця справа може перейти до Верховного суду.

ПортновЗМІсуд
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