Суд зобов’язав hromadske видалити розслідування про Портнова: журналісти готують нову скаргу

Київський апеляційний суд підтримав рішення Печерського районного суду та зобов’язав hromadske видалити розслідування про ексзаступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова. Редакція заявила про незгоду і подальшу боротьбу.

Джерело: hromadske

Деталі: У серпні суддя Печерського райсуду Києва Олексій Соколов задовольнив усі позовні вимоги Портнова до hromadske.

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Суд зобов’язав hromadske спростувати інформацію з розслідування "Як віджимали Крим: ексклюзивні записи", видалити матеріали з YouTube, сайту та соцмереж. Також редакція мала виплатити понад 170 тисяч гривень за правничу допомогу Портнову та понад 14 тисяч гривень судового збору.

Видання оскаржило це рішення, подавши апеляцію, яку розглянули 9 грудня. Під час засідання представниця редакції зазначила, що оспорювані цитати з розслідування є суб’єктивною думкою авторів і не є фактичними даними, які можна визнати неправдивими.

Натомість адвокатка Портнова Каріна Мікітян назвала рішення Печерського райсуду "обґрунтованим і законним". Вона заявила, що нібито немає доказів, які б підтверджували незаконні дії Портнова, і зазначила, що проти нього не відкривали кримінальних проваджень.

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Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу журналістів: суму компенсації за правничу допомогу зменшили зі 170 тисяч до 56 тисяч гривень. Водночас суд додатково зобов’язав редакцію виплатити 15 тисяч гривень за послуги адвоката Портнова в апеляції.

В іншій частині рішення Печерського суду залишили без змін: hromadske все одно має спростувати інформацію з розслідування та видалити його.

"Я не стверджувала, що Портнов є колаборантом, зрадником чи проросійським діячем, я лиш ставила питання: а чи можемо ми так його називати? Передусім я це зробила для того, щоб підкреслити абсурдність рішення Печерського районного суду, який у справі проти "Центру протидії корупції" став на бік Портнова і заборонив використовувати щодо нього ці слова", — відреагувала авторка розслідування Ярослава Вольвач.

На думку журналістки, адвокатка Портнова "спеціально вирізала" в оспорюваних з розслідування цитатах слова "ймовірно" і "за нашими даними". Мовляв, щоб назвати твердженням те, що насправді є субʼєктивною думкою.

"Що ж до ключового питання, яке у своєму позові Портнов обходить стороною, то це плівки, які свідчать про його ймовірну причетність до процесів, пов’язаних з окупацією Криму, і це питання мають перевіряти правоохоронні органи", — заявила розслідувачка.

Наголошується, що нині hromadske готує касаційну скаргу. Тож далі ця справа може перейти до Верховного суду.