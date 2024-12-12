Суд обязал hromadske удалить расследование о Портнове: журналисты готовят новую жалобу

Киевский апелляционный суд поддержал решение Печерского районного суда и обязал hromadske удалить расследование об экс-заместителе главы администрации Виктора Януковича Андрее Портнове. Редакция заявила о несогласии и дальнейшей борьбе.

Источник: hromadske

Детали: В августе судья Печерского райсуда Киева Алексей Соколов удовлетворил все исковые требования Портнова к hromadske.

Реклама:

Суд обязал hromadske опровергнуть информацию из расследования "Как отжимали Крым: эксклюзивные записи", удалить материалы с YouTube, сайта и соцсетей. Также редакция должна была выплатить более 170 тысяч гривен за юридическую помощь Портнову и более 14 тысяч гривен судебного сбора.

Издание обжаловало это решение, подав апелляцию, которую рассмотрели 9 декабря. Во время заседания представитель редакции отметила, что оспариваемые цитаты из расследования являются субъективным мнением авторов и не являются фактическими данными, которые можно признать ложными.

В свою очередь адвокат Портнова Карина Микитян назвала решение Печерского райсуда "обоснованным и законным". Она заявила, что якобы нет доказательств, подтверждающих незаконные действия Портнова, и отметила, что против него не открывали уголовных производств.

РЕКЛАМА:

Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу журналистов: сумму компенсации за юридическую помощь уменьшили со 170 тысяч до 56 тысяч гривен. В то же время суд дополнительно обязал редакцию выплатить 15 тысяч гривен за услуги адвоката Портнова в апелляции.

В остальной части решение Печерского суда оставили без изменений: hromadske все равно должно опровергнуть информацию из расследования и удалить его.

"Я не утверждала, что Портнов является коллаборантом, предателем или пророссийским деятелем, я лишь задавала вопрос: а можем ли мы так его называть? Прежде всего я это сделала для того, чтобы подчеркнуть абсурдность решения Печерского районного суда, который в деле против "Центра противодействия коррупции" стал на сторону Портнова и запретил использовать в отношении него эти слова", - отреагировала автор расследования Ярослава Вольвач.

По мнению журналистки, адвокат Портнова "специально вырезала" в оспариваемых из расследования цитатах слова "вероятно" и "по нашим данным". Мол, чтобы назвать утверждением то, что на самом деле является субъективным мнением.

"Что касается ключевого вопроса, который в своем иске Портнов обходит стороной, то это пленки, которые свидетельствуют о его вероятной причастности к процессам, связанным с оккупацией Крыма, и этот вопрос должны проверять правоохранительные органы", - заявила расследовательница.

Отмечается, что сейчас hromadske готовит кассационную жалобу. Поэтому дальше это дело может перейти в Верховный суд.