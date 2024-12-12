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WSJ: Трамп підтримав відправку європейських військ в Україну для контролю за "перемирʼям"

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 12 грудня 2024, 21:08
WSJ: Трамп підтримав відправку європейських військ в Україну для контролю за перемирʼям
Трамп. Фото - Getty Images

Під час зустрічі в Парижі 7 грудня обраний президент США Дональд Трамп сказав, що Європа буде змушена взяти на себе основний тягар зобовʼязань за підтримкою України та майбутнім припиненням вогню.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію The Wall Street Journal

Деталі: Під час розмови із Володимиром Зеленським та Емманюелем Макроном Трамп, за словами джерел WSJ, сказав, що не підтримує членство України в НАТО, але хоче бачити "сильну, добре озброєну Україну" після будь-якого припинення бойових дій.

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Обраний президент США додав, що Європа повинна відігравати головну роль у захисті та підтримці України, і що він хоче, щоб припинення вогню контролювали європейські війська, присутні в Україні, йдеться в матеріалі. Там додають, що Трамп виключив присутність військ США в Україні.

Також, пише WSJ, Трамп закликав європейців зробити більше, щоб змусити Китай натиснути на Росію та покласти край повномасштабному вторгненню. У цьому контексті лідери згадували можливість використання тарифів проти Пекіна.

В оточенні майбутнього президента США сказали The Wall Street Journal, що той поки не має конкретного плану щодо України, а ключові рішення ухвалить після того, як сформує команду з національної безпеки і проведе подальші переговори з союзниками – і, можливо, з Владіміром Путіним.

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Дискусії щодо розміщення європейських військ на території України вперше публічно озвучив французький президент Емманюель Макрон на початку 2024 року.

Нині, після перемоги Трампа на виборах у США, вони активізувались та зокрема обговорювались під час нещодавнього візиту Макрона до Польщі.

Раніше повідомлялось, що на зустрічі Зеленського, Макрона і Трампа у Парижі 7 грудня лідери Франції та України спробували переконливо пояснити обраному президенту США своє бачення того, що потрібно для сталого миру в Україні, але конкретних деталей не обговорювали. 

ТрампСША
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