У Печерському районі столиці впали уламки БпЛА
Четвер, 12 грудня 2024, 21:20
Увечері 12 грудня російська армія атакувала Київ безпілотниками, уламки впали в Печерському районі.
Джерело: КМВА
Дослівно: "Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Печерському районі столиці. Попередньо - на відкритій території, без пожежі та потерпілих".
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Деталі: У Києві триває повітряна тривога, повʼязана з атакою дронів російської армії. Міська влада закликала перебувати в безпеці до відбою.