У Печерському районі столиці впали уламки БпЛА

Увечері 12 грудня російська армія атакувала Київ безпілотниками, уламки впали в Печерському районі.

Джерело: КМВА

Дослівно: "Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Печерському районі столиці. Попередньо - на відкритій території, без пожежі та потерпілих".

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Деталі: У Києві триває повітряна тривога, повʼязана з атакою дронів російської армії. Міська влада закликала перебувати в безпеці до відбою.