Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Печерському районі столиці впали уламки БпЛА

Тетяна ОлійникЧетвер, 12 грудня 2024, 21:20
У Печерському районі столиці впали уламки БпЛА
Мобільна група ППО. Ілюстративне фото - Генштаб

Увечері 12 грудня російська армія атакувала Київ безпілотниками, уламки впали в Печерському районі.

Джерело: КМВА

Дослівно: "Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Печерському районі столиці. Попередньо - на відкритій території, без пожежі та потерпілих".

Реклама:

Деталі: У Києві триває повітряна тривога, повʼязана з атакою дронів російської армії. Міська влада закликала перебувати в безпеці до відбою.

Київбезпілотникиповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Британія, Німеччина і Франція стурбовані розвитком ядерної програми Ірану

Зеленський заявив, що Україна не має сил, щоб відвоювати Крим і Донбас

фотоСБУ: На Одещині настоятель храму УПЦ МП вихваляв Путіна та російських окупантів

Рада провалила відкликання Бойка з комітету з питань прав людини: хто не голосував

фото, відеоСенат Чехії одноголосно визнав депортацію кримських татар геноцидом

фотоУ ДБР розповіли деталі затримання голови КРАІЛ: підтримка російського онлайн-казино

Усі новини...
Київ
Загибель юнака на канатній дорозі у Києві: прокуратура назвала причину трагедії
Зима прийша до Києва раніше за норму
До Києва прибув прем’єр Естонії
Останні новини
17:50
До меморандуму про зменшення лімітів на перекази приєдналися ще 25 банків та фінкомпаній
17:43
Макрон і Зеленський зустрінуться увечері в Брюсселі – Le Monde
17:39
В яких містах України слухають музику російських виконавців
17:06
Британія, Німеччина і Франція стурбовані розвитком ядерної програми Ірану
17:06
Лубінець: За три роки росіяни стратили 177 військових ЗСУ, у 2024 році тенденція погіршилась
16:57
На крейсері "Москва" могло бути щонайменше дві ракети з ядерними бойовими частинами – військовий експерт
16:50
Курська операція змусила Росію вперше самостійно підняти питання обмінів – Лубінець
16:47
футболДопінг-скандал: Мудрик найняв юридичну фірму, яка представляла інтереси Погба
16:40
На 42-му році життя помер театральний режисер Дмитро Морозов
16:30
Трамп знову пропонує перетворити Канаду на 51-й штат США
Усі новини...
Реклама:
Реклама: