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Генштаб: З початку доби на фронті зафіксували 190 боїв

Тетяна ОлійникЧетвер, 12 грудня 2024, 22:24
Генштаб: З початку доби на фронті зафіксували 190 боїв
Фото - 23 окрема механізована бригада

Від початку доби 12 грудня на фронті зафіксували 190 бойових зіткнень, найгарячіше – на Покровському та Курахівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 12 грудня

Дослівно: "Російські загарбники завдали по території України 31 авіаудару, скинули 61 КАБ, також задіяли 568 дронів-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив 3194 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку за сьогодні противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Глибокого та Стариці, всі атаки відбиті Силами оборони.

Сім разів ворог штурмував позиції українських військових на Куп’янському напрямку у районах Синьківки, Загризового та Западного.

На Лиманському напрямку російські загарбники 21 раз намагалися просунутися в районах Копанок, Новоєгорівки, Лозової, Надії, Макіївки, Тернів та в Серебрянському лісі.

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На Краматорському напрямку українські захисники відбили шість спроб окупантів просунутися вперед в районі Часового Яру та в напрямку Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку агресор чотири рази атакував поблизу Торецька.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 46. Загарбники продовжують натиск на наші позиції поблизу населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Піщане, Шевченко та Чумацьке. Нашими захисниками на цей час відбито 43 атаки, три боєзіткнення триває.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 46 бойових зіткнень різної інтенсивності.

На Времівському напрямку за сьогодні агресор за підтримки авіації 30 разів штурмував передній край нашої оборони в районі Сухих Ялів, Костянтинопольського, Роздольного, Нескучного та Новодарівки. Триває один бій.

На Придніпровському напрямку дві спроби ворога штурмувати позиції наших воїнів зазнали невдачі.

На Курщині українські захисники відбили 18 ворожих штурмів, тривають два боєзіткнення.

Генштаббойові діївійна
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