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Генштаб: С начала суток на фронте зафиксировали 190 боев

Татьяна ОлейникЧетверг, 12 декабря 2024, 22:24
Генштаб: С начала суток на фронте зафиксировали 190 боев
Фото - 23 отдельная механизированная бригада

С начала суток 12 декабря на фронте зафиксировали 190 боевых столкновений, горячее всего - на Покровском и Кураховском направлениях.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 12 декабря

Дословно: "Российские захватчики нанесли по территории Украины 31 авиаудар, сбросили 61 КАБ, также задействовали 568 дронов-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил 3194 обстрела по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении за сегодня противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска, Глубокого и Старицы, все атаки отражены Силами обороны.

Семь раз враг штурмовал позиции украинских военных на Купянском направлении в районах Синьковки, Загрызово и Западного.

На Лиманском направлении российские захватчики 21 раз пытались продвинуться в районах Копанок, Новоегоровки, Лозовой, Надежды, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу.

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На Краматорском направлении украинские защитники отбили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Часового Яра и в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении агрессор четыре раза атаковал вблизи Торецка.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 46. Захватчики продолжают натиск на наши позиции вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Песчаное, Шевченко и Чумацкое. Нашими защитниками в настоящее время отбито 43 атаки, три боестолкновения продолжаются.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 46 боевых столкновений различной интенсивности.

На Времовском направлении за сегодня агрессор при поддержке авиации 30 раз штурмовал передний край нашей обороны в районе Сухих Ялов, Константинопольского, Раздольного, Нескучного и Новодаровки. Продолжается один бой.

На Приднепровском направлении две попытки врага штурмовать позиции наших воинов потерпели неудачу.

На Курщине украинские защитники отбили 18 вражеских штурмов, продолжаются два боестолкновения.

Генштаббоевые действиявойна
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