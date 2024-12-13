Росіяни масовано атакують Україну ударними БпЛА

Російські війська з 12 грудня атакують Україну ударними безпілотниками.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: Після 17:00 повідомляли про загрозу для Сумщини, Полтавщини та Черкащини.

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О 18:17 стало відомо про:

декілька груп БпЛА на Сумщині, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на північному сході Полтавщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на півдні Чернігівщини, курс - західний;

БпЛА на півночі Чернігівщини, курс - південний.

О 18:51 повідомили про БпЛА у напрямку Черкас.

О 18:55 стало відомо про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА із східного/північно-східного напрямків для Київської області.

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Станом на 19:04 відомо про:

БпЛА на Сумщині, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на північному сході і центрі Полтавщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на півдні Чернігівщини, курс - західний;

БпЛА на півночі Чернігівщини, курс - південний;

БпЛА на сході Київщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на півночі та сході Черкащини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на межі Харківщини і Донеччини, курс- південно-західний;

БпЛА на північному сході Дніпропетровщини, курс - західний/ південно-західний.

Також повідомили про загрозу для Кіровоградшини та БпЛА в напрямку Києва та Харкова.

О 19:59 тривогу оголосили у Києві.

Станом на 20:30 відомо про:

БпЛА на Сумщині, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на північному сході Полтавщини, курс - західний;

БпЛА на півдні та центрі Чернігівщини, курс - західний;

БпЛА на сході Київщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на Черкащини, курс - західний/північно-західний;

БпЛА на сході та центрі Харківщини, курс- північно-західний;

БпЛА на північному заході Дніпропетровщини, курс - західний/ північно-західний.

О 21:25 військові попередили про:

БпЛА на Сумщині, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на північному сході Полтавщини, курс - західний;

БпЛА на півдні Чернігівщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на межі Сумщини, Полтавщини, Чернігівщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на Черкащини, курс - північно-західний;

БпЛА на півдні Харківщини, курс- південно-західний.

О 23:15 повідомили про:

БпЛА на Сумщині, курс - південно-західний/північний;

БпЛА на північі Полтавщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на південному сході Харківщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на північному заході Вінниччини, курс - північно-західний;

БпЛА на північному сході Кіровоградщини, курс- південно-західний;

БпЛА на північному сході Черкащини, курс- південно-західний;

БпЛА на південному сході Запорізької області, курс - північний.

Станом на 00:01:

БпЛА на Сумщині, курс - південний/південно-західний;

БпЛА на Полтавщині, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на Чернігівщині, курс - південно-східний;

БпЛА на заході Харківщини, курс - західний/північно-західний;

БпЛА на сході Черкащини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на Кіровоградщині, курс - південно-західний;

БпЛА на південному заході Дніпропетровщини, курс - північно-західний;

БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс - північно-східний;

БпЛА на північному сході Херсонщини, курс - північно-західний.

Мапа: alerts.in.ua

Станом на 00:49:

БпЛА на Сумщині, курс - південний/південно-західний;

БпЛА на півночі Полтавщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на Чернігівщині, курс - південно-західний;

БпЛА на півдні Харківщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на Черкащині, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на Кіровоградщині, курс - південний/північно-західний;

БпЛА на межі Херсонщини і Миколаївщини, курс - північно-західний.

Станом на 01:39:

БпЛА на Сумщині, курс - південний/південно-західний;

БпЛА на межі Полтавщини, Сумщини, Чернігівщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на півдні Полтавщини, курс - південний/південно-західний;

БпЛА на Чернігівщині, курс - південно-західний;

БпЛА на півдні Харківщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на Черкащині, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на Кіровоградщині, курс - західний/північно-західний;

БпЛА на межі Херсонщини і Миколаївщини, курс - південно-східний.

О 02:06 військові повідомили про рух ворожиого ударного БпЛА у напрямку міста Київ з північного заходу.

Станом на 02:13

БпЛА на Сумщині, курс - південний/південно-західний;

БпЛА на межі Полтавщини, Сумщини, Чернігівщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА в центрі Полтавщини, курс - північний;

БпЛА на південному сході Черкащини, курс - північний;

БпЛА на заході Кіровоградщині, курс - західний;

БпЛА на півдні Вінниччини, курс - західний;

БпЛА на Херсонщині, курс - південно-східний.

Мапа: alerts.in.ua

Станом на 03:07:

БпЛА на сходіі Київщині, курс - західний;

БпЛА на межіЖитомирщини і Хмельниччини, курс - південно-східний;

БпЛА на заході Кіровоградщині, курс - західний;

БпЛА на півдні Вінниччини, курс - західний;

БпЛА в північній частині Чорного моря, курс - західний.

О 03:18 військові попередили про рух ворожих ударних БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровщини (Одещина).

О 03:24 Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку України. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 03:31 Повітряні сили попередили про ракету на Харківщині південно-західним курсом.

Станом на 03:43:

Ударні БпЛА спостерігаються на Житомирщині (район обласного центра),

на півдні Вінниччини - західним курсом,

на півдні Одещини - північним курсом,

нові БпЛА заходять на Одещину з акваторії Чорного моря.

О 05:26 військові попередили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА в Тернопільській області.

О 05:40 попередили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА в Чернівецькій області.

О 05:53 повідомили про ворожий ударний БпЛА в напрямку міста Калинівка Вінницької області з північного сходу.

О 05:56 попередили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА в Івано-Франківській області.



О 06:08 військові повідомили про ворожий ударний БпЛА в напрямку міста Липовець Вінницької області з північного заходу.

Мапа: alerts.in.ua

Станом на 06:13 ударні БпЛА спостерігаються на півночі Вінниччини, курсом на південний схід, та в центрі Черкащини, курсом на південний захід.