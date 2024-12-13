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Россияне массированно атакуют Украину ударными БпЛА

Татьяна Олейник, Иван ДьяконовПятница, 13 декабря 2024, 05:42
Россияне массированно атакуют Украину ударными БпЛА
Фото - Getty Images

Российские войска с 12 декабря атакуют Украину ударными беспилотниками.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: После 17:00 сообщали об угрозе для Сумской, Полтавской и Черкасской областей.

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В 18:17 стало известно о:

  • несколько групп БпЛА на Сумщине, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на юге Черниговщины, курс - западный;
  • БпЛА на севере Черниговщины, курс - южный.

В 18:51 сообщили о БПЛА в направлении Черкасс.

В 18:55 стало известно об угрозе применения вражеских ударных БПЛА с восточного/северо-восточного направлений для Киевской области.

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По состоянию на 19:04 известно о:

  • БпЛА на Сумщине, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на северо-востоке и центре Полтавщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на юге Черниговщины, курс - западный;
  • БпЛА на севере Черниговщины, курс - южный;
  • БпЛА на востоке Киевщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на севере и востоке Черкасской области, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на границе Харьковщины и Донетчины, курс - юго-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Днепропетровщины, курс - западный/юго-западный.

Также сообщили об угрозе для Кировоградщины и БпЛА в направлении Киева и Харькова.

В 19:59 тревогу объявили в Киеве.

По состоянию на 20:30 известно о:

  • БпЛА на Сумщине, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс - западный;
  • БпЛА на юге и центре Черниговщины, курс - западный;
  • БпЛА на востоке Киевщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на Черкасщине, курс - западный/северо-западный;
  • БпЛА на востоке и центре Харьковщины, курс - северо-западный;
  • БпЛА на северо-западе Днепропетровщины, курс - западный/северо-западный.

В 21:25 военные предупредили о:

  • БпЛА на Сумщине, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс - западный;
  • БпЛА на юге Черниговщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на границе Сумщины, Полтавщины, Черниговщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на Черкасщине, курс - северо-западный;
  • БпЛА на юге Харьковщины, курс - юго-западный.

В 23:15 сообщили о:

  • БпЛА на Сумщине, курс - юго-западный/северный;
  • БпЛА на севере Полтавщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на юго-востоке Харьковщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на северо-западе Винницкой области, курс - северо-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Кировоградщины, курс - юго-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Черкасской области, курс- юго-западный;
  • БпЛА на юго-востоке Запорожской области, курс - северный.

По состоянию на 00:01:

  • БпЛА на Сумщине, курс - южный/юго-западный;
  • БпЛА на Полтавщине, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на Черниговщине, курс - юго-восточный;
  • БпЛА на западе Харьковщины, курс - западный/северо-западный;
  • БпЛА на востоке Черкасской области, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на Кировоградщине, курс - юго-западный;
  • БпЛА на юго-западе Днепропетровщины, курс - северо-западный;
  • БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс - северо-восточный;
  • БпЛА на северо-востоке Херсонщины, курс - северо-западный.
Карта: alerts.in.ua
Карта: alerts.in.ua

По состоянию на 00:49:

  • БпЛА на Сумщине, курс - южный/юго-западный;
  • БпЛА на севере Полтавщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на Черниговщине, курс - юго-западный;
  • БпЛА на юге Харьковщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на Черкасщине, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на Кировоградщине, курс - южный/северо-западный;
  • БпЛА на границе Херсонщины и Николаевщины, курс - северо-западный.

По состоянию на 01:39:

  • БпЛА на Сумщине, курс - южный/юго-западный;
  • БпЛА на границе Полтавщины, Сумщины, Черниговщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на юге Полтавщины, курс - южный/юго-западный;
  • БпЛА на Черниговщине, курс - юго-западный;
  • БпЛА на юге Харьковщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на Черкасщине, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на Кировоградщине, курс - западный/северо-западный;
  • БпЛА на границе Херсонщины и Николаевщины, курс - юго-восточный.
  • В 02:06 военные сообщили о движении вражеского ударного БПЛА в направлении города Киев с северо-запада.

По состоянию на 02:13

  • БпЛА на Сумщине, курс - южный/юго-западный;
  • БпЛА на границе Полтавщины, Сумщины, Черниговщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА в центре Полтавщины, курс - северный;
  • БпЛА на юго-востоке Черкасской области, курс - северный;
  • БпЛА на западе Кировоградщины, курс - западный;
  • БпЛА на юге Винницкой области, курс - западный;
  • БпЛА на Херсонщине, курс - юго-восточный.
Карта: alerts.in.ua
Карта: alerts.in.ua

По состоянию на 03:07:

  • БпЛА на востоке Киевской области, курс - западный;
  • БпЛА на границе Житомирщины и Хмельнитчины, курс - юго-восточный;
  • БпЛА на западе Кировоградской области, курс - западный;
  • БпЛА на юге Винницкой области, курс - западный;
  • БпЛА в северной части Черного моря, курс - западный.

В 03:18 военные предупредили о движении вражеских ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровщины (Одесская область).

В 03:24 Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении Украины. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 03:31 Воздушные силы предупредили о ракете на Харьковщине юго-западным курсом.

По состоянию на 03:43:

  • Ударные БпЛА наблюдаются на Житомирщине (район областного центра),
  • на юге Винницкой области - западным курсом,
  • на юге Одесской области - северным курсом,
  • новые БпЛА заходят в Одесскую область из акватории Черного моря.

В 05:26 военные предупредили об угрозе применения вражеских ударных БпЛА в Тернопольской области.

В 05:40 предупредили об угрозе применения вражеских ударных БпЛА в Черновицкой области.

В 05:53 сообщили о вражеском ударном БпЛА в направлении города Калиновка Винницкой области с северо-востока.

В 05:56 предупредили об угрозе применения вражеских ударных БпЛА в Ивано-Франковской области.

В 06:08 военные сообщили о вражеском ударном БпЛА в направлении города Липовец Винницкой области с северо-запада.

Мапа: alerts.in.ua
Карта: alerts.in.ua

По состоянию на 06:13 ударные БпЛА наблюдаются на севере Винницкой области, курсом на юго-восток, и в центре Черкасской области, курсом на юго-запад.

беспилотникиШахедвоздушная тревога
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