Россияне массированно атакуют Украину ударными БпЛА
Российские войска с 12 декабря атакуют Украину ударными беспилотниками.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: После 17:00 сообщали об угрозе для Сумской, Полтавской и Черкасской областей.
В 18:17 стало известно о:
- несколько групп БпЛА на Сумщине, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на юге Черниговщины, курс - западный;
- БпЛА на севере Черниговщины, курс - южный.
В 18:51 сообщили о БПЛА в направлении Черкасс.
В 18:55 стало известно об угрозе применения вражеских ударных БПЛА с восточного/северо-восточного направлений для Киевской области.
По состоянию на 19:04 известно о:
- БпЛА на Сумщине, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на северо-востоке и центре Полтавщины, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на юге Черниговщины, курс - западный;
- БпЛА на севере Черниговщины, курс - южный;
- БпЛА на востоке Киевщины, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на севере и востоке Черкасской области, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на границе Харьковщины и Донетчины, курс - юго-западный;
- БпЛА на северо-востоке Днепропетровщины, курс - западный/юго-западный.
Также сообщили об угрозе для Кировоградщины и БпЛА в направлении Киева и Харькова.
В 19:59 тревогу объявили в Киеве.
По состоянию на 20:30 известно о:
- БпЛА на Сумщине, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс - западный;
- БпЛА на юге и центре Черниговщины, курс - западный;
- БпЛА на востоке Киевщины, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на Черкасщине, курс - западный/северо-западный;
- БпЛА на востоке и центре Харьковщины, курс - северо-западный;
- БпЛА на северо-западе Днепропетровщины, курс - западный/северо-западный.
В 21:25 военные предупредили о:
- БпЛА на Сумщине, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс - западный;
- БпЛА на юге Черниговщины, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на границе Сумщины, Полтавщины, Черниговщины, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на Черкасщине, курс - северо-западный;
- БпЛА на юге Харьковщины, курс - юго-западный.
В 23:15 сообщили о:
- БпЛА на Сумщине, курс - юго-западный/северный;
- БпЛА на севере Полтавщины, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на юго-востоке Харьковщины, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на северо-западе Винницкой области, курс - северо-западный;
- БпЛА на северо-востоке Кировоградщины, курс - юго-западный;
- БпЛА на северо-востоке Черкасской области, курс- юго-западный;
- БпЛА на юго-востоке Запорожской области, курс - северный.
По состоянию на 00:01:
- БпЛА на Сумщине, курс - южный/юго-западный;
- БпЛА на Полтавщине, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на Черниговщине, курс - юго-восточный;
- БпЛА на западе Харьковщины, курс - западный/северо-западный;
- БпЛА на востоке Черкасской области, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на Кировоградщине, курс - юго-западный;
- БпЛА на юго-западе Днепропетровщины, курс - северо-западный;
- БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс - северо-восточный;
- БпЛА на северо-востоке Херсонщины, курс - северо-западный.
По состоянию на 00:49:
- БпЛА на Сумщине, курс - южный/юго-западный;
- БпЛА на севере Полтавщины, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на Черниговщине, курс - юго-западный;
- БпЛА на юге Харьковщины, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на Черкасщине, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на Кировоградщине, курс - южный/северо-западный;
- БпЛА на границе Херсонщины и Николаевщины, курс - северо-западный.
По состоянию на 01:39:
- БпЛА на Сумщине, курс - южный/юго-западный;
- БпЛА на границе Полтавщины, Сумщины, Черниговщины, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на юге Полтавщины, курс - южный/юго-западный;
- БпЛА на Черниговщине, курс - юго-западный;
- БпЛА на юге Харьковщины, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на Черкасщине, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на Кировоградщине, курс - западный/северо-западный;
- БпЛА на границе Херсонщины и Николаевщины, курс - юго-восточный.
- В 02:06 военные сообщили о движении вражеского ударного БПЛА в направлении города Киев с северо-запада.
По состоянию на 02:13
- БпЛА на Сумщине, курс - южный/юго-западный;
- БпЛА на границе Полтавщины, Сумщины, Черниговщины, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА в центре Полтавщины, курс - северный;
- БпЛА на юго-востоке Черкасской области, курс - северный;
- БпЛА на западе Кировоградщины, курс - западный;
- БпЛА на юге Винницкой области, курс - западный;
- БпЛА на Херсонщине, курс - юго-восточный.
По состоянию на 03:07:
- БпЛА на востоке Киевской области, курс - западный;
- БпЛА на границе Житомирщины и Хмельнитчины, курс - юго-восточный;
- БпЛА на западе Кировоградской области, курс - западный;
- БпЛА на юге Винницкой области, курс - западный;
- БпЛА в северной части Черного моря, курс - западный.
В 03:18 военные предупредили о движении вражеских ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровщины (Одесская область).
В 03:24 Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении Украины. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
В 03:31 Воздушные силы предупредили о ракете на Харьковщине юго-западным курсом.
По состоянию на 03:43:
- Ударные БпЛА наблюдаются на Житомирщине (район областного центра),
- на юге Винницкой области - западным курсом,
- на юге Одесской области - северным курсом,
- новые БпЛА заходят в Одесскую область из акватории Черного моря.
В 05:26 военные предупредили об угрозе применения вражеских ударных БпЛА в Тернопольской области.
В 05:40 предупредили об угрозе применения вражеских ударных БпЛА в Черновицкой области.
В 05:53 сообщили о вражеском ударном БпЛА в направлении города Калиновка Винницкой области с северо-востока.
В 05:56 предупредили об угрозе применения вражеских ударных БпЛА в Ивано-Франковской области.
В 06:08 военные сообщили о вражеском ударном БпЛА в направлении города Липовец Винницкой области с северо-запада.
По состоянию на 06:13 ударные БпЛА наблюдаются на севере Винницкой области, курсом на юго-восток, и в центре Черкасской области, курсом на юго-запад.