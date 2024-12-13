ISW: Китай допомагає Кремлю легітимізувати захоплення українських територій

12 грудня в Пекіні Дмитро Медведєв зустрівся з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Під час переговорів російська сторона вкотре озвучила свої ультимативні вимоги до України, а Китай надав платформу для їхнього поширення, зокрема й під прикриттям закликів до миру.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті за 12 грудня зазначають, що Сі продовжує підтримувати риторику Кремля, яка виправдовує агресію проти України та закликає до капітуляції України.

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У ході переговорів Сі повторив стандартну позицію КНР щодо війни в Україні, закликавши до "деескалації" та рекламуючи Китайсько-Бразильську ініціативу "Друзі миру", яка фактично служить підтримкою Росії.

Медведєв, своєю чергою, заявив, що Росія готова до переговорів з Україною, але лише за умови визнання українським урядом "реалій на місцях" – тобто, фактичної капітуляції перед Росією.

Дослівно: "Ці вимоги Медведєв підкріпив посиланням на заяву Путіна від червня 2024 року, в якій той заявив, що українські війська повинні "повністю вийти" з підконтрольної Україні території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до того, як Росія погодиться вступити в переговори.

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Російський варіант "переговорів", який враховує "реалії на місці", вимагає від України майже 20 відсотків своєї території та мільйонів людей, які живуть під російською окупацією".

Ключові висновки: