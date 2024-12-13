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ISW: Китай допомагає Кремлю легітимізувати захоплення українських територій

Іван Д'яконовП'ятниця, 13 грудня 2024, 04:17
ISW: Китай допомагає Кремлю легітимізувати захоплення українських територій
Дмитро Медведєв та Сі Цзіньпін. Фото: Getty Images

12 грудня в Пекіні Дмитро Медведєв зустрівся з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Під час переговорів російська сторона вкотре озвучила свої ультимативні вимоги до України, а Китай надав платформу для їхнього поширення, зокрема й під прикриттям закликів до миру.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті за 12 грудня зазначають, що Сі продовжує підтримувати риторику Кремля, яка виправдовує агресію проти України та закликає до капітуляції України.

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У ході переговорів Сі повторив стандартну позицію КНР щодо війни в Україні, закликавши до "деескалації" та рекламуючи Китайсько-Бразильську ініціативу "Друзі миру", яка фактично служить підтримкою Росії. 

Медведєв, своєю чергою, заявив, що Росія готова до переговорів з Україною, але лише за умови визнання українським урядом "реалій на місцях" – тобто, фактичної капітуляції перед Росією.

Дослівно: "Ці вимоги Медведєв підкріпив посиланням на заяву Путіна від червня 2024 року, в якій той заявив, що українські війська повинні "повністю вийти" з підконтрольної Україні території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до того, як Росія погодиться вступити в переговори.

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Російський варіант "переговорів", який враховує "реалії на місці", вимагає від України майже 20 відсотків своєї території та мільйонів людей, які живуть під російською окупацією".

Ключові висновки:

  • Повідомляється, що Росія досягла угоди з окремими представниками сирійської опозиції про контроль над російськими військовими базами в Сирії, але залишається незрозумілим, чи гарантує ця угода безпеку російських баз в Сирії в довгостроковій перспективі.
  • За наявними даними, Росія переміщує чотири кораблі з російських портів до Сирії, можливо, для забезпечення евакуації, що ще раз демонструє нинішню стриману реакцію Кремля на розвиток ситуації в Сирії.
  • Українські офіційні особи спростували заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що Україна відхилила його пропозицію виступити посередником у домовленостях з Росією про різдвяне перемир'я і масштабний обмін військовополоненими.
  • Президент Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін продовжує надавати кремлівським чиновникам трибуну, з якої ті можуть висловлювати свої безкомпромісні вимоги стосовно українського суверенітету.
  • Індія продовжує зберігати і зміцнювати свої економічні звязки з Росією, попри нещодавні спроби зменшити свою залежність від Росії як партнера у сфері безпеки.
  • Російська влада має намір прирівняти порушення законодавства про цензуру до екстремізму та тероризму, що допоможе Кремлю встановити псевдодержавну ідеологію.
  • Правитель Росії Володимир Путін вперше з часів Другої світової війни нагородив воєнного кореспондента російською медаллю "Золота Зірка", оскільки Кремль продовжує використовувати державні нагороди для заохочення "воєнкорів" утримувати контроль над російським інформаційним простором.
  • Пов'язані з Головним управлінням військової розвідки України особи, ймовірно, вбили заступника генерального конструктора і начальника відділу функціонального програмного забезпечення російського конструкторського бюро "Марс", що належить "Росатому", Михайла Шацького в Росії 12 грудня.
  • Російські війська просунулися вперед в Курській області, а також у напрямку Часового Яру, Покровська та Курахового.
  • Українські війська відновили втрачені позиції поблизу Сватового.
  • Зусилля російського військового командування щодо забезпечення оперативної стабільності російських військ продовжують викликати гнів окремих "воєнкорів", які висміюють ці зусилля як деструктивні та надмірні.

ISWКитайРосія
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