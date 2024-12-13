ISW: Китай помогает Кремлю легитимизировать захват украинских территорий
12 декабря в Пекине Дмитрий Медведев встретился с председателем Китая Си Цзиньпином. Во время переговоров российская сторона в очередной раз озвучила свои ультимативные требования к Украине, а Китай предоставил платформу для их распространения, в том числе и под прикрытием призывов к миру.
Источник: ISW
Детали: Аналитики Института изучения войны в своем отчете за 12 декабря отмечают, что Си продолжает поддерживать риторику Кремля, которая оправдывает агрессию против Украины и призывает к капитуляции Украины.
В ходе переговоров Си повторил стандартную позицию КНР по войне в Украине, призвав к "деэскалации" и рекламируя Китайско-Бразильскую инициативу "Друзья мира", которая фактически служит поддержкой России.
Медведев, в свою очередь, заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но только при условии признания украинским правительством "реалий на местах" – то есть, фактической капитуляции перед Россией.
Дословно: "Эти требования Медведев подкрепил ссылкой на заявление Путина от июня 2024 года, в котором тот заявил, что украинские войска должны "полностью выйти" с подконтрольной Украине территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей до того, как Россия согласится вступить в переговоры.
Российский вариант "переговоров", который учитывает "реалии на местах", требует от Украины почти 20 процентов своей территории и миллионов людей, которые живут под российской оккупацией".
Ключевые выводы:
- Сообщается, что Россия достигла соглашения с отдельными представителями сирийской оппозиции о контроле над российскими военными базами в Сирии, но остается неясным, гарантирует ли это соглашение безопасность российских баз в Сирии в долгосрочной перспективе.
- По имеющимся данным, Россия перемещает четыре корабля из российских портов в Сирию, возможно, для обеспечения эвакуации, что еще раз демонстрирует нынешнюю сдержанную реакцию Кремля на развитие ситуации в Сирии.
- Украинские официальные лица опровергли заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина отклонила его предложение выступить посредником в договоренностях с Россией о рождественском перемирии и масштабном обмене военнопленными.
- Президент Китайской Народной Республики Си Цзиньпин продолжает предоставлять кремлевским чиновникам трибуну, с которой те могут высказывать свои бескомпромиссные требования в отношении украинского суверенитета.
- Индия продолжает сохранять и укреплять свои экономические связи с Россией, несмотря на недавние попытки уменьшить свою зависимость от России как партнера в сфере безопасности.
- Российские власти намерены приравнять нарушение законодательства о цензуре к экстремизму и терроризму, что поможет Кремлю установить псевдогосударственную идеологию.
- Правитель России Владимир Путин впервые со времен Второй мировой войны наградил военного корреспондента российской медалью "Золотая Звезда", поскольку Кремль продолжает использовать государственные награды для поощрения "военкоров" удерживать контроль над российским информационным пространством.
- Связанные с Главным управлением военной разведки Украины лица, вероятно, убили заместителя генерального конструктора и начальника отдела функционального программного обеспечения российского конструкторского бюро "Марс", принадлежащего "Росатому", Михаила Шацкого в России 12 декабря.
- Российские войска продвинулись вперед в Курской области, а также в направлении Часового Яра, Покровска и Курахово.
- Украинские войска восстановили утраченные позиции вблизи Сватово.
- Усилия российского военного командования по обеспечению оперативной стабильности российских войск продолжают вызывать гнев отдельных "военкоров", которые высмеивают эти усилия как деструктивные и чрезмерные.