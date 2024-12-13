ISW: Китай помогает Кремлю легитимизировать захват украинских территорий

12 декабря в Пекине Дмитрий Медведев встретился с председателем Китая Си Цзиньпином. Во время переговоров российская сторона в очередной раз озвучила свои ультимативные требования к Украине, а Китай предоставил платформу для их распространения, в том числе и под прикрытием призывов к миру.

Источник: ISW

Детали: Аналитики Института изучения войны в своем отчете за 12 декабря отмечают, что Си продолжает поддерживать риторику Кремля, которая оправдывает агрессию против Украины и призывает к капитуляции Украины.

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В ходе переговоров Си повторил стандартную позицию КНР по войне в Украине, призвав к "деэскалации" и рекламируя Китайско-Бразильскую инициативу "Друзья мира", которая фактически служит поддержкой России.

Медведев, в свою очередь, заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но только при условии признания украинским правительством "реалий на местах" – то есть, фактической капитуляции перед Россией.

Дословно: "Эти требования Медведев подкрепил ссылкой на заявление Путина от июня 2024 года, в котором тот заявил, что украинские войска должны "полностью выйти" с подконтрольной Украине территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей до того, как Россия согласится вступить в переговоры.

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Российский вариант "переговоров", который учитывает "реалии на местах", требует от Украины почти 20 процентов своей территории и миллионов людей, которые живут под российской оккупацией".

Ключевые выводы: