У Києві ожеледиця та сильний вітер: оголошено жовтий рівень небезпеки
П'ятниця, 13 грудня 2024, 06:27
У п’ятницю, 13 грудня, у Києві очікуються ожеледиця на дорогах та сильні пориви вітру.
Джерело: Київська міська військова адміністрація в Telegram
Деталі: Синоптики прогнозують у столиці хмарну погоду з проясненнями. Упродовж дня можливі пориви вітру швидкістю 15-20 м/с. Через ожеледицю рух транспорту на окремих ділянках доріг може бути ускладненим.
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Через несприятливі погодні умови оголошено перший рівень небезпеки – жовтий.
КМВА закликає жителів столиці дотримуватися заходів безпеки:
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- не залишати автомобілі під деревами, рекламними щитами чи стовпами електромереж через ризик їхнього падіння;
- закривати вікна, двері та горища у будинках;
- прибрати з балконів і лоджій незакріплені предмети, щоб уникнути їхнього падіння через сильний вітер.