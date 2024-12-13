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У Києві ожеледиця та сильний вітер: оголошено жовтий рівень небезпеки

Іван Д'яконовП'ятниця, 13 грудня 2024, 06:27
У Києві ожеледиця та сильний вітер: оголошено жовтий рівень небезпеки
Ілюстративне фото: Getty Images

У п’ятницю, 13 грудня, у Києві очікуються ожеледиця на дорогах та сильні пориви вітру.

Джерело: Київська міська військова адміністрація в Telegram

Деталі: Синоптики прогнозують у столиці хмарну погоду з проясненнями. Упродовж дня можливі пориви вітру швидкістю 15-20 м/с. Через ожеледицю рух транспорту на окремих ділянках доріг може бути ускладненим.

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Через несприятливі погодні умови оголошено перший рівень небезпеки – жовтий.

КМВА закликає жителів столиці дотримуватися заходів безпеки:

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  • не залишати автомобілі під деревами, рекламними щитами чи стовпами електромереж через ризик їхнього падіння;
  • закривати вікна, двері та горища у будинках;
  • прибрати з балконів і лоджій незакріплені предмети, щоб уникнути їхнього падіння через сильний вітер.

погодаКиїв
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