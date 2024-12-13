В Киеве гололед и сильный ветер: объявлен желтый уровень опасности – КГВА

В пятницу, 13 декабря, в Киеве ожидаются гололедица на дорогах и сильные порывы ветра.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram

Детали: Синоптики прогнозируют в столице облачную погоду с прояснениями. В течение дня возможны порывы ветра скоростью 15-20 м/с. Из-за гололеда движение транспорта на отдельных участках дорог может быть затруднено.

Реклама:

Из-за неблагоприятных погодных условий объявлен первый уровень опасности - желтый.

Киевская городская военная администрация призывает жителей столицы соблюдать меры безопасности: