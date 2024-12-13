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В Киеве гололед и сильный ветер: объявлен желтый уровень опасности – КГВА

Иван ДьяконовПятница, 13 декабря 2024, 06:27
В Киеве гололед и сильный ветер: объявлен желтый уровень опасности – КГВА
иллюстративное фото: Getty Images

В пятницу, 13 декабря, в Киеве ожидаются гололедица на дорогах и сильные порывы ветра.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram

Детали: Синоптики прогнозируют в столице облачную погоду с прояснениями. В течение дня возможны порывы ветра скоростью 15-20 м/с. Из-за гололеда движение транспорта на отдельных участках дорог может быть затруднено.

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Из-за неблагоприятных погодных условий объявлен первый уровень опасности - желтый.

Киевская городская военная администрация призывает жителей столицы соблюдать меры безопасности:

  • не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или столбами электросетей из-за риска их падения;
  • закрывать окна, двери и чердаки в домах;
  • убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, чтобы избежать их падения из-за сильного ветра.

погодаКиев
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