В Киеве гололед и сильный ветер: объявлен желтый уровень опасности – КГВА
Пятница, 13 декабря 2024, 06:27
В пятницу, 13 декабря, в Киеве ожидаются гололедица на дорогах и сильные порывы ветра.
Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram
Детали: Синоптики прогнозируют в столице облачную погоду с прояснениями. В течение дня возможны порывы ветра скоростью 15-20 м/с. Из-за гололеда движение транспорта на отдельных участках дорог может быть затруднено.
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Из-за неблагоприятных погодных условий объявлен первый уровень опасности - желтый.
Киевская городская военная администрация призывает жителей столицы соблюдать меры безопасности:
- не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или столбами электросетей из-за риска их падения;
- закрывать окна, двери и чердаки в домах;
- убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, чтобы избежать их падения из-за сильного ветра.