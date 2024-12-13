Генштаб: 210 боїв відбулося на фронті за минулу добу, найбільше – на Курахівському напрямку

За минулу добу на фронті зафіксували 210 бойових зіткнень, атак ворог здійснив на Покровському напрямку – 47, а також на Курахівському – 51.

Джерело: зведення Генштабу станом на 08:00 13 грудня

Дослівно: "Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень.

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За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 35 авіаударів, скинувши 69 КАБ. Крім цього, здійснив 4170 обстрілів, з них 103 - із реактивних систем залпового вогню".

Деталі: На Харківському напрямку противник вісім разів штурмував позиції українських підрозділів в районі Вовчанська, Глибокого та Стариці.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Загризового, Дворічної та Лозової.

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На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутись уперед поблизу Копанок, Новоєгорівки, Лозової, Надії, Макіївки, Тернів та в Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили сім спроб окупантів просунутися вперед в районі Часового Яру, Григорівки та в напрямку Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки в районі Торецька.

На Покровському напрямку Сили оборони захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Піщане, Шевченко та Чумацьке.

На Курахівському напрямку українські військові відбили 51 атаку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Сонцівки, Старих Тернів, Курахового, Дальнього та Успенівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 31 штурм українських позицій у районах Сухих Ялів, Костянтинопольського, Роздольного, Нескучного та Новодарівки. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

Дві безрезультатні спроби атакувати позиції підрозділів Сил оборони здійснив окупант в напрямку Новоданилівки на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували українськіі позиції п'ять разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

Триває операція у Курській області, де українські воїни стримали 21 атакувальну дію загарбників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію й авіацію по районах українських населених пунктів.