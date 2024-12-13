Лідер Китаю не приїде на інавгурацію Трампа – ЗМІ

Лідер Китаю Сі Цзіньпін, ймовірно, не приїде до Вашингтона на інавгурацію Дональда Трампа у січні 2025 року, повідомляє CBS News із посиланням на два джерела.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CBS News

Деталі: Як проінформували співрозмовники журналістів, очікується, що Сі Цзіньпін не приїде до Вашингтона наступного місяця як гість на інавгурацію Трампа.

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Очікується, що посол Китаю в США і його дружина будуть присутні на заході 20 січня, що є стандартною практикою. Співрозмовники також зазначили, що до них можуть приєднатися інші офіційні особи з Пекіна.

Як стало відомо телеканалу, офіційні особи, відповідальні за інавгурацію, призначили персонал для дотримання дипломатичного протоколу під час урочистостей.

Журналісти зазначили, на запитання вранці в четвер, 12 грудня, чи китайський лідер відповів на запрошення, майбутня прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт сказала Fox News, що вона не знає цього. При цьому вона підтвердила запрошення інших світових лідерів.

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Напередодні CBS News повідомив, що Трамп особисто запросив Сі на церемонію присяги незабаром після дня виборів.

Зазначимо, президент Франції Емманюель Макрон став першим світовим лідером, який прийняв Трампа за кордоном після його перемоги на виборах 2024 року на відкритті Собору Паризької Богоматері в Парижі, де також був присутній президент Володимир Зеленський.

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