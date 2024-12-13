Лидер Китая не приедет на инаугурацию Трампа – СМИ

Лидер Китая Си Цзиньпин, вероятно, не приедет в Вашингтон на инаугурацию Дональда Трампа в январе 2025 года, сообщает CBS News со ссылкой на два источника.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CBS News

Детали: Как проинформировали собеседники журналистов, ожидается, что Си Цзиньпин не приедет в Вашингтон в следующем месяце в качестве гостя на инаугурацию Трампа.

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Ожидается, что посол Китая в США и его жена будут присутствовать на мероприятии 20 января, что является стандартной практикой. Собеседники также отметили, что к ним могут присоединиться другие официальные лица из Пекина.

Как стало известно телеканалу, официальные лица, ответственные за инаугурацию, назначили персонал для соблюдения дипломатического протокола во время торжеств.

Журналисты отметили, на вопрос утром в четверг, 12 декабря, ответил ли китайский лидер на приглашение, будущий пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт сказала Fox News, что она не знает этого. При этом она подтвердила приглашение других мировых лидеров.

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Накануне CBS News сообщил, что Трамп лично пригласил Си на церемонию присяги вскоре после дня выборов.

Отметим, президент Франции Эмманюэль Макрон стал первым мировым лидером, который принял Трампа за рубежом после его победы на выборах 2024 года на открытии Собора Парижской Богоматери в Париже, где также присутствовал президент Владимир Зеленский.

Напомним: