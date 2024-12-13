В Сухопутних військах заявили про масштабну трансформацію

В Сухопутних військах оголосили про зміни у рекрутингу та військовій підготовці, там також заявили про впровадження новітніх технологій та управління боєм, цифровізацію процесів, трансформацію управління, логістики та соцпідтримки військових.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Пряма мова командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого: "Сухопутні війська Збройних Сил України мають стати високотехнологічними, гнучкими та адаптивними. Елітою! Люди, технології та прозоре управління — це наш фокус уваги".

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Деталі: Початок цих змін він оголосив на ставці верховного головнокомандувача у четвер, 12 грудня.

Він додав, що оголошені зміни мають повну підтримку з боку верховного головнокомандувача і втілюватимуться спільно з Генштабом, Міноборони, волонтерами та благодійними фондами.

Повідомляється, що у сухопутних військах зміниться:

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Військова підготовка: йдеться про реформування навчальних програм і центрів, а також про використання найсучасніших тренажерів та інших новітніх технологій у навчанні. Підготовка бійця має бути найкраще адаптованою до потреб фронту.

Рекрутинг та соціальна підтримка: у Сухопутних військах буде запроваджено прозору модель рекрутингу із нульовою толерантністю до корупції. Водночас зміниться підхід до соціальної підтримки військовослужбовця: "Він має відчувати постійну турботу про себе: від першого дня служби до працевлаштування у цивільному житті після звільнення".

Технології: український піхотинець повинен мати технологічну перевагу над ворогом на полі бою.

Оптимізація управлінських процесів. Потрібна "маневреність та ефективність" в адміністративному апараті, основою для цього будуть організаційні зміни та цифровізація.

Першими сферами, які відчують управлінські зміни, стануть логістика та військова підготовка.