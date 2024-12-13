Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Сухопутних військах заявили про масштабну трансформацію

Альона Мазуренко П'ятниця, 13 грудня 2024, 10:12
В Сухопутних військах заявили про масштабну трансформацію

В Сухопутних військах оголосили про зміни у рекрутингу та військовій підготовці, там також заявили про впровадження новітніх технологій та управління боєм, цифровізацію процесів, трансформацію управління, логістики та соцпідтримки військових.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Пряма мова командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого: "Сухопутні війська Збройних Сил України мають стати високотехнологічними, гнучкими та адаптивними. Елітою! Люди, технології та прозоре управління — це наш фокус уваги".

Реклама:

Деталі: Початок цих змін він оголосив на ставці верховного головнокомандувача у четвер, 12 грудня.

Він додав, що оголошені зміни мають повну підтримку з боку верховного головнокомандувача і втілюватимуться спільно з Генштабом, Міноборони, волонтерами та благодійними фондами.

Повідомляється, що у сухопутних військах зміниться:

РЕКЛАМА:
  • Військова підготовка: йдеться про реформування навчальних програм і центрів, а також про використання найсучасніших тренажерів та інших новітніх технологій у навчанні. Підготовка бійця має бути найкраще адаптованою до потреб фронту.
  • Рекрутинг та соціальна підтримка: у Сухопутних військах буде запроваджено прозору модель рекрутингу із нульовою толерантністю до корупції. Водночас зміниться підхід до соціальної підтримки військовослужбовця: "Він має відчувати постійну турботу про себе: від першого дня служби до працевлаштування у цивільному житті після звільнення".
  • Технології: український піхотинець повинен мати технологічну перевагу над ворогом на полі бою.
  • Оптимізація управлінських процесів. Потрібна "маневреність та ефективність" в адміністративному апараті, основою для цього будуть організаційні зміни та цифровізація.

Першими сферами, які відчують управлінські зміни, стануть логістика та військова підготовка.

Збройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада провалила відкликання Бойка з комітету з питань прав людини: хто не голосував

фото, відеоСенат Чехії одноголосно визнав депортацію кримських татар геноцидом

фотоУ ДБР розповіли деталі затримання голови КРАІЛ: підтримка російського онлайн-казино

Зеленський: Україна не дозволить жодній країні вести переговори з Путіним від її імені

У США допускають, що невитрачені Байденом кошти на підтримку України перейдуть Трампу – ЗМІ

Правоохоронці затримали голову КРАІЛ, підозрюють у пособництві РФ – джерело

Усі новини...
Збройні сили
Здав зброю і поїхав додому. Як мінометник Гера ходив у СЗЧ, а потім повернувся до війська
Миколаївські морпіхи відбили м'ясний штурм російського десанту на Курщині
Історія 148-ї бригади, яка першою в ЗСУ наближається до позначки в 1000 рапортів, оброблених через Армія+
Останні новини
16:13
У Києві почнуть ремонтувати крематорій: обладнання потребує термінової заміни
16:11
Польський міністр: Угорщина за Орбана вже не відновить відносин із ЄС
16:05
фотоСБУ: На Одещині настоятель храму УПЦ МП вихваляв Путіна та російських окупантів
16:02
Прокуратура вимагає розірвати договір із генпідрядником Подільського мосту
15:51
БоксУсик: У мене немає агресії до Ф'юрі, лише повага
15:51
Орбан відповів Зеленському: Пропозиція різдвяного перемир’я на столі
15:40
У Миколаєві перебої з теплом через аварію. Ремонт триватиме два дні
15:40
ЗСУ розповіли про бої у Кураховому: укріплення окремих позицій ворог зруйнував вогнем
15:30
На Закарпатті отримав підозру чоловік, який підробив документи і привласнив майно хворого пенсіонера
15:17
В РФ заявили, що готові до пропозицій, щоб повернути "нормальність" у відносини зі США
Усі новини...
Реклама:
Реклама: