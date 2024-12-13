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В Сухопутных войсках заявили о масштабной трансформации

Алена МазуренкоПятница, 13 декабря 2024, 10:12
В Сухопутных войсках заявили о масштабной трансформации

В Сухопутных войсках объявили об изменениях в рекрутинге и военной подготовке, там также заявили о внедрении новейших технологий и управления боем, цифровизации процессов, трансформации управления, логистики и соцподдержки военных.

Источник: Сухопутные войска ВСУ

Прямая речь командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого: "Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины должны стать высокотехнологичными, гибкими и адаптивными. Элитой! Люди, технологии и прозрачное управление - это наш фокус внимания".

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Детали: Начало этих изменений он объявил на ставке верховного главнокомандующего в четверг, 12 декабря.

Он добавил, что объявленные изменения имеют полную поддержку со стороны верховного главнокомандующего и будут воплощаться совместно с Генштабом, Минобороны, волонтерами и благотворительными фондами.

Сообщается, что в сухопутных войсках изменится:

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  • Военная подготовка: речь идет о реформировании учебных программ и центров, а также об использовании современных тренажеров и других новейших технологий в обучении. Подготовка бойца должна быть лучше адаптирована к потребностям фронта.
  • Рекрутинг и социальная поддержка: в Сухопутных войсках будет введена прозрачная модель рекрутинга с нулевой толерантностью к коррупции. В то же время изменится подход к социальной поддержке военнослужащего: "Он должен чувствовать постоянную заботу о себе: от первого дня службы до трудоустройства в гражданской жизни после увольнения".
  • Технологии: украинский пехотинец должен иметь технологическое преимущество над врагом на поле боя.
  • Оптимизация управленческих процессов. Нужна "маневренность и эффективность" в административном аппарате, основой для этого будут организационные изменения и цифровизация.

Первыми сферами, которые почувствуют управленческие изменения, станут логистика и военная подготовка.

Вооруженные силывойна
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