В Сухопутных войсках заявили о масштабной трансформации
В Сухопутных войсках объявили об изменениях в рекрутинге и военной подготовке, там также заявили о внедрении новейших технологий и управления боем, цифровизации процессов, трансформации управления, логистики и соцподдержки военных.
Источник: Сухопутные войска ВСУ
Прямая речь командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого: "Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины должны стать высокотехнологичными, гибкими и адаптивными. Элитой! Люди, технологии и прозрачное управление - это наш фокус внимания".
Детали: Начало этих изменений он объявил на ставке верховного главнокомандующего в четверг, 12 декабря.
Он добавил, что объявленные изменения имеют полную поддержку со стороны верховного главнокомандующего и будут воплощаться совместно с Генштабом, Минобороны, волонтерами и благотворительными фондами.
Сообщается, что в сухопутных войсках изменится:
- Военная подготовка: речь идет о реформировании учебных программ и центров, а также об использовании современных тренажеров и других новейших технологий в обучении. Подготовка бойца должна быть лучше адаптирована к потребностям фронта.
- Рекрутинг и социальная поддержка: в Сухопутных войсках будет введена прозрачная модель рекрутинга с нулевой толерантностью к коррупции. В то же время изменится подход к социальной поддержке военнослужащего: "Он должен чувствовать постоянную заботу о себе: от первого дня службы до трудоустройства в гражданской жизни после увольнения".
- Технологии: украинский пехотинец должен иметь технологическое преимущество над врагом на поле боя.
- Оптимизация управленческих процессов. Нужна "маневренность и эффективность" в административном аппарате, основой для этого будут организационные изменения и цифровизация.
Первыми сферами, которые почувствуют управленческие изменения, станут логистика и военная подготовка.