В команді Трампа думають над авіаударами по Ірану, щоб стримати ядерну програму – WSJ

В команді обраного президента США Дональда Трампа розглядають низку варіантів того, як завадити Ірану розвивати свою ядерну програму, зокрема завдання превентивних авіаударів.

Джерело: публікація The Wall Street Journal, "Європейська правда"

Деталі: Можливість ударів по іранських ядерних об'єктах наразі більш серйозно розглядається деякими членами перехідної команди Трампа на тлі падіння режиму Башара Асада в Сирії, яке послабило позиції Тегерану.

Реклама:

Джерела в команді Трампа розповіли, що ослаблення позицій Ірану в регіоні та нещодавні викриття зростаючих ядерних розробок Тегерана надали імпульс чутливим внутрішнім дискусіям.

Однак усі обговорення з цього питання поки що перебувають на ранніх стадіях, додали джерела.

Американські посадовці раніше заявляли, що Ірану може знадобитися кілька місяців, щоб створити ядерну зброю.

РЕКЛАМА:

Перехідна команда новообраного президента розробляє стратегію "максимального тиску 2.0" проти іранського режиму, яка є продовженням підходу Трампа під час першого терміну.

Тоді він зосереджувався на жорстких економічних санкціях. Цього разу новообраний президент і його помічники розробляють військові кроки, які можуть стати центральним елементом його кампанії проти Ірану, хоча і в поєднанні з більш жорсткими фінансовими санкціями.

Чотири особи, знайомі з планами, розповіли, що в ході дискусій, в тому числі під час деяких переговорів з Трампом, з'явилися два широкі варіанти.

Один з них передбачає посилення військового тиску шляхом відправки більшої кількості американських військ, військових літаків і кораблів на Близький Схід. США також можуть продати Ізраїлю сучасну зброю, щоб вивести з ладу іранські ядерні об'єкти.

Альтернативний шлях полягає в тому, щоб спробувати використати загрозу військової сили, особливо в поєднанні з американськими санкціями, щоб змусити Тегеран погодитися на дипломатичне врегулювання.

Як зазначає видання, неясно, який варіант вибере Трамп. Хоча він наполягає на тому, що прагне уникнути масштабної ескалації на Близькому Сході, в інтерв'ю Time він допустив ймовірність того, що США можуть вступити у війну з Іраном, частково через те, що Тегеран готував змову з метою його вбивства.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що чинний президент США Джо Байден схвалив новий меморандум із національної безпеки перед поверненням Дональда Трампа до Білого дому.

Також стало відомо про зустрічі між європейськими та іранськими посадовцями, на яких йшлося про можливі серйозні переговори з метою розрядки напруженості в регіоні до повернення Дональда Трампа в Білий дім.