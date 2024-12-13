В команде Трампа думают над авиаударами по Ирану, чтобы сдержать ядерную программу – WSJ

В команде избранного президента США Дональда Трампа рассматривают ряд вариантов того, как помешать Ирану развивать свою ядерную программу, в частности задачи превентивных авиаударов.

Источник: публикация The Wall Street Journal, "Европейская правда"

Детали: Возможность ударов по иранским ядерным объектам сейчас более серьезно рассматривается некоторыми членами переходной команды Трампа на фоне падения режима Башара Асада в Сирии, которое ослабило позиции Тегерана.

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Источники в команде Трампа рассказали, что ослабление позиций Ирана в регионе и недавние разоблачения растущих ядерных разработок Тегерана придали импульс чувствительным внутренним дискуссиям.

Однако все обсуждения по этому вопросу пока находятся на ранних стадиях, добавили источники.

Американские чиновники ранее заявляли, что Ирану может понадобиться несколько месяцев, чтобы создать ядерное оружие.

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Переходная команда новоизбранного президента разрабатывает стратегию "максимального давления 2.0" против иранского режима, которая является продолжением подхода Трампа во время первого срока.

Тогда он сосредотачивался на жестких экономических санкциях. На этот раз новоизбранный президент и его помощники разрабатывают военные шаги, которые могут стать центральным элементом его кампании против Ирана, хотя и в сочетании с более жесткими финансовыми санкциями.

Четыре человека, знакомые с планами, рассказали, что в ходе дискуссий, в том числе во время некоторых переговоров с Трампом, появились два широких варианта.

Один из них предусматривает усиление военного давления путем отправки большего количества американских войск, военных самолетов и кораблей на Ближний Восток. США также могут продать Израилю современное оружие, чтобы вывести из строя иранские ядерные объекты.

Альтернативный путь заключается в том, чтобы попытаться использовать угрозу военной силы, особенно в сочетании с американскими санкциями, чтобы заставить Тегеран согласиться на дипломатическое урегулирование.

Как отмечает издание, неясно, какой вариант выберет Трамп. Хотя он настаивает на том, что стремится избежать масштабной эскалации на Ближнем Востоке, в интервью Time он допустил вероятность того, что США могут вступить в войну с Ираном, частично из-за того, что Тегеран готовил заговор с целью его убийства.

Недавно СМИ сообщали, что действующий президент США Джо Байден одобрил новый меморандум по национальной безопасности перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

Также стало известно о встречах между европейскими и иранскими чиновниками, на которых речь шла о возможных серьезных переговорах с целью разрядки напряженности в регионе до возвращения Дональда Трампа в Белый дом.