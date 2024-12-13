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На Донеччині військовий посадовець змушував підлеглих працювати на свою родину й забирав виплати

Анастасія ПроцП'ятниця, 13 грудня 2024, 13:34
На Донеччині військовий посадовець змушував підлеглих працювати на свою родину й забирав виплати
ФОТО: ДБР

Державне бюро розслідувань викрило заступника начальника підрозділу однієї з військових частин у Донецькій області, який змушував підлеглих працювати на свою родину та віддавати йому частину незаконно отриманих бойових виплат.

Джерело: ДБР 

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Дослівно: "Починаючи з січня 2023 року четверо військовослужбовців здійснювали будівельні та інші роботи на території домогосподарства заступника начальника підрозділу, а також працювали у кіоску, який належить дружині посадовця. Дружина при цьому контролювала та координувала роботу військових.

У разі відмови працювати заступник начальника погрожував військовослужбовцям відправити їх на передову без відповідної підготовки".

 
фото: ДБР

Деталі: За даними слідства, військовослужбовці майже два роки не з’являлись на службі, однак щомісячно отримували повне грошове забезпечення, включаючи додаткову винагороду за виконання ними бойових завдань. Значну частину цих виплат вони віддавали своєму командиру. Окремо їхня трудова діяльність на родину посадовця не оплачувалася.

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фото: ДБР

Працівники ДБР провели обшуки у домогосподарстві посадовця, де вилучили кошти, документи, чорнові записи та інші докази незаконної діяльності. Попередньо встановлено, що державі було завдано збитків на суму понад 3 млн гривень.

 
фото: ДБР

Наразі триває досудове розслідування за ч. 5 ст. 426-1 КК України – перевищення влади або службових повноважень в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

ДБРДонецька область
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