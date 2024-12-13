В Донецкой области военный чиновник заставлял подчиненных работать на свою семью и забирал выплаты

Государственное бюро расследований разоблачило заместителя начальника подразделения одной из воинских частей в Донецкой области, который заставлял подчиненных работать на свою семью и отдавать ему часть незаконно полученных боевых выплат.

Источник: ГБР

Дословно: "Начиная с января 2023 года четверо военнослужащих осуществляли строительные и другие работы на территории домохозяйства заместителя начальника подразделения, а также работали в киоске, который принадлежит жене чиновника. Жена при этом контролировала и координировала работу военных.

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В случае отказа работать заместитель начальника угрожал военнослужащим отправить их на передовую без соответствующей подготовки".

фото: ГБР

Детали: По данным следствия, военнослужащие почти два года не появлялись на службе, однако ежемесячно получали полное денежное обеспечение, включая дополнительное вознаграждение за выполнение ими боевых задач. Значительную часть этих выплат они отдавали своему командиру. Отдельно их трудовая деятельность на семью чиновника не оплачивалась.

фото: ГБР

Работники ГБР провели обыски в домохозяйстве чиновника, где изъяли средства, документы, черновые записи и другие доказательства незаконной деятельности. Предварительно установлено, что государству был нанесен ущерб на сумму более 3 млн гривен.

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фото: ГБР

Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины - превышение власти или служебных полномочий в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.