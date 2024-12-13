Суд у Гаазі зобов’язав РФ компенсувати збитки "Нафтогазу" за втрачені активи у Криму

Суд у Нідерландах відхилив касаційну скаргу Росії, підтвердивши рішення Гаазького арбітражу про виплату компенсації "Нафтогазу" за привласнені активи в окупованому Криму.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу"

Деталі: Верховний суд Королівства Нідерландів відмовив у задоволенні касаційної скарги Росії щодо скасування часткового рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів групи "Нафтогаз" в окупованому Криму.

Реклама:

"Таким чином, нідерландські суди вже вдруге та остаточно підтвердили законність та чинність часткового рішення арбітражного трибуналу при Постійній палаті третейського суду в Гаазі", – зазначили у групі "Нафтогаз".

Відповідно до часткового рішення від 22 лютого 2019 року трибунал підтвердив свою юрисдикцію в арбітражному провадженні та встановив, що Росія експропріювала активи групи Нафтогаз у Криму в порушення положень міжурядової угоди між Україною та РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій.

У липні 2022 року Апеляційний суд Гааги відхилив заяву РФ щодо скасування часткового рішення.

РЕКЛАМА:

Тепер Верховний суд погодився з позицією арбітражного трибуналу та Апеляційного суду Гааги, що юрисдикція арбітражного трибуналу поширюється виключно на інвестиції, зроблені після 1 січня 1992 року.

Після першого часткового рішення від 2019 року трибунал визначив розмір збитків та у квітні 2023 року постановив сплатити "Нафтогазу" компенсацію у розмірі 5 млрд доларів США, Росія продовжує оскаржувати це рішення.

Нещодавно суд у Фінляндії за клопотанням компаній групи "Нафтогаз" наказав накласти арешт на окремі російські активи в країні задля виконання цього арбітражного рішення. Це стало першим таким прецедентом у Європі.

Детальніше про це - у статті Фінський прецедент: як Гельсінкі збільшує шанси добитися компенсації від РФ