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Суд у Гаазі зобов’язав РФ компенсувати збитки "Нафтогазу" за втрачені активи у Криму

Марія Ємець, Анастасія ПроцП'ятниця, 13 грудня 2024, 13:53
Суд у Гаазі зобов’язав РФ компенсувати збитки Нафтогазу за втрачені активи у Криму
Ілюстративне фото: Getty Images

Суд у Нідерландах відхилив касаційну скаргу Росії, підтвердивши рішення Гаазького арбітражу про виплату компенсації "Нафтогазу" за привласнені активи в окупованому Криму.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу"

Деталі: Верховний суд Королівства Нідерландів відмовив у задоволенні касаційної скарги Росії щодо скасування часткового рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів групи "Нафтогаз" в окупованому Криму.

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"Таким чином, нідерландські суди вже вдруге та остаточно підтвердили законність та чинність часткового рішення арбітражного трибуналу при Постійній палаті третейського суду в Гаазі", – зазначили у групі "Нафтогаз". 

Відповідно до часткового рішення від 22 лютого 2019 року трибунал підтвердив свою юрисдикцію в арбітражному провадженні та встановив, що Росія експропріювала активи групи Нафтогаз у Криму в порушення положень міжурядової угоди між Україною та РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій. 

У липні 2022 року Апеляційний суд Гааги відхилив заяву РФ щодо скасування часткового рішення. 

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Тепер Верховний суд погодився з позицією арбітражного трибуналу та Апеляційного суду Гааги, що юрисдикція арбітражного трибуналу поширюється виключно на інвестиції, зроблені після 1 січня 1992 року.

Після першого часткового рішення від 2019 року трибунал визначив розмір збитків та у квітні 2023 року постановив сплатити "Нафтогазу" компенсацію у розмірі 5 млрд доларів США, Росія продовжує оскаржувати це рішення.

Нещодавно суд у Фінляндії за клопотанням компаній групи "Нафтогаз" наказав накласти арешт на окремі російські активи в країні задля виконання цього арбітражного рішення. Це стало першим таким прецедентом у Європі. 

Детальніше про це -  у статті Фінський прецедент: як Гельсінкі збільшує шанси добитися компенсації від РФ

РосіясудНафтогазКрим
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