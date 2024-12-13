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Суд в Гааге обязал РФ компенсировать убытки "Нафтогаза" за потерянные активы в Крыму

Мария Емец, Анастасия ПроцПятница, 13 декабря 2024, 13:53
Суд в Гааге обязал РФ компенсировать убытки Нафтогаза за потерянные активы в Крыму
Иллюстративное фото: Getty Images

Суд у Нідерландах відхилив касаційну скаргу Росії, підтвердивши рішення Гаазького арбітражу про виплату компенсації "Нафтогазу" за привласнені активи в окупованому Криму.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу"

Деталі: Верховный суд Королевства Нидерландов отказал в удовлетворении кассационной жалобы России об отмене частичного решения Гаагского арбитража о возмещении убытков, причиненных незаконной экспроприацией активов группы "Нафтогаз" в оккупированном Крыму.

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"Таким образом, нидерландские суды уже второй раз и окончательно подтвердили законность и силу частичного решения арбитражного трибунала при Постоянной палате третейского суда в Гааге", – отметили в группе "Нафтогаз".

Согласно частичному решению от 22 февраля 2019 года трибунал подтвердил свою юрисдикцию в арбитражном производстве и установил, что Россия экспроприировала активы группы "Нафтогаз" в Крыму в нарушение положений межправительственного соглашения между Украиной и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций.

В июле 2022 года Апелляционный суд Гааги отклонил заявление РФ об отмене частичного решения.

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Теперь Верховный суд согласился с позицией арбитражного трибунала и Апелляционного суда Гааги, что юрисдикция арбитражного трибунала распространяется исключительно на инвестиции, сделанные после 1 января 1992 года.

После первого частичного решения от 2019 года трибунал определил размер убытков и в апреле 2023 года постановил выплатить "Нафтогазу" компенсацию в размере 5 млрд долларов США, Россия продолжает оспаривать это решение.

Недавно суд в Финляндии по ходатайству компаний Группы "Нафтогаз" приказал наложить арест на отдельные российские активы в стране для выполнения этого арбитражного решения. Это стало первым таким прецедентом в Европе.

Подробнее об этом – в статье Финский прецедент: как Хельсинки увеличивает шансы добиться компенсации от РФ

РосcиясудНефтегазКрым
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