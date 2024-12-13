В Україну йдуть морози: вночі до -14°

У найближчі дні в Україні очікується похолодання та невеликий або помірний сніг.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "14 грудня без опадів, лише в Карпатах вдень невеликий сніг; температура вночі 9-14°, вдень 1-6° морозу, на півдні та крайньому заході країни вночі 3-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-12 м/с".

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Деталі: У Києві в суботу без опадів, вночі -9-11°, вдень до -5°, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Погода 14 грудня Скриншот з meteo.gov.ua

15 грудня в Україні невеликий та помірний сніг, на півдні дощ, температура вночі та вдень від 5° морозу до 2° тепла. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-12 м/с. Вдень у західних областях пориви 15-20 м/с.

У Києві в неділю вночі та вдень невеликий сніг, вночі -2-4°, вдень -1°…+1°, вітер західний, 7-12 м/с.

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