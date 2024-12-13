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В Украину идут морозы: ночью до -14°

Ирина БалачукПятница, 13 декабря 2024, 14:06
В Украину идут морозы: ночью до -14°
Фото pixabay.com

В ближайшие дни в Украине ожидается похолодание и небольшой или умеренный снег.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "14 декабря без осадков, только в Карпатах днем небольшой снег; температура ночью 9-14°, днем 1-6° мороза, на юге и крайнем западе страны ночью 3-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с".

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Детали: В Киеве в субботу без осадков, ночью -9-11°, днем до -5°, ветер юго-западный, 5-10 м/с. 

 
Погода 14 декабря 
Скриншот с meteo.gov.ua

15 декабря в Украине небольшой и умеренный снег, на юге дождь, температура ночью и днем от 5° мороза до 2° тепла. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с. Днем в западных областях порывы 15-20 м/с.

В Киеве в воскресенье ночью и днем небольшой снег, ночью -2-4°, днем -1°...+1°, ветер западный, 7-12 м/с.

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Погода 15 декабря 
Скриншот с meteo.gov.ua

 

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