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БЕБ: В Чернівцях "благодійники" продавали більше 20 автівок, які завезли як гуманітарку

"Українська правда"П'ятниця, 13 грудня 2024, 15:05
БЕБ: В Чернівцях благодійники продавали більше 20 автівок, які завезли як гуманітарку
фото: БЕБ

У Чернівцях посадовець одного із благодійних фондів організував схему ввезення автомобілів з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги без сплати мита, а згодом продавав автівки за готівку.

Джерело: Бюро економічної безпеки України

Дослівно: "Слідством встановлено, що посадові особи благодійного фонду та їхні спільники з початку 2024 року незаконно ввезли 21 автомобіль під виглядом гуманітарної допомоги для благодійних організацій. Надалі автівки реалізовували за готівку". 

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Деталі: Детективи БЕБ провели обшуки на одній із автостоянок, де перебував автомобіль, який пізніше учасник схеми планував продати. Авто, а також документи на нього, грошові кошти та мобільний телефон конфіскували.

Дослівно: "Наразі фігуранту справи оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1,7 млн грн. Триває досудове розслідування".

БЕБЧернівці
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