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БЭБ: В Черновцах "благодетели" продавали более 20 автомобилей, ввезенных как гуманитарка

"Украинская правда"Пятница, 13 декабря 2024, 15:05
БЭБ: В Черновцах благодетели продавали более 20 автомобилей, ввезенных как гуманитарка
фото: БЭБ

В Черновцах должностное лицо одного из благотворительных фондов организовало схему ввоза автомобилей из-за границы под видом гуманитарной помощи без уплаты пошлин, а затем продавало машины за наличные.

Источник: Бюро экономической безопасности Украины

Дословно: "Следствием установлено, что должностные лица благотворительного фонда и их сообщники с начала 2024 года незаконно ввезли 21 автомобиль под видом гуманитарной помощи для благотворительных организаций. В дальнейшем автомобили реализовывались за наличные".

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Детали: Детективы БЭБ провели обыски на одной из автостоянок, где находился автомобиль, который позже участник схемы планировал продать. Автомобиль, а также документы на него, денежные средства и мобильный телефон изъяли.

Дословно: "На данный момент фигуранту дела объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,7 млн грн. Продолжается досудебное расследование".



БЭБЧерновцы
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