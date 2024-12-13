Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Грузинський парламент заборонив носити маски протестувальникам

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 13 грудня 2024, 15:51
Грузинський парламент заборонив носити маски протестувальникам
Фото: Getty Images

Парламент Грузії у п’ятницю в остаточному читанні схвалив законопроєкт, згідно з яким на акціях заборонено закривати обличчя маскою і використовувати піротехніку. У разі їх використання учасник акції буде оштрафований на 2000 ларі ($ 711).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews

Деталі: За рішенням грузинського парламенту, під час публічних зібрань заборонено закривати обличчя маскою або будь-яким іншим засобом.

Реклама:

До списку заборонених предметів додано піротехніку, лазер і будь-які засоби з різким випромінюванням.

Пакет законодавчих змін, ініційований партією влади "Грузинська мрія", було схвалено в остаточному, третьому читанні одноголосно, 83 голосами.

Список присутніх на акціях осіб, які матимуть право закривати обличчя, виходячи з професійної діяльності, встановить міністр внутрішніх справ.

РЕКЛАМА:

Також глава МВС визначатиме порядок та умови видачі таким особам відповідного дозволу.

З огляду на той самий пакет, імпорт, експорт, виробництво та реалізація піротехнічної продукції в Грузії допускатиметься на підставі спеціального дозволу або ліцензії.

Що було раніше: Примітно, що 14 грудня у парламенті відбудуться непрямі вибори президента Грузії, про невизнання яких вже оголосила опозиція. Тож можна очікувати, що цього вихідного дня біля парламенту знову збереться масова акція протесту.

Читайте також Editorial "Європейської правди" про течому Київ має якнайшвидше змінити політику щодо Грузії, та чому не повинен визнавати нового президента Грузії.

Грузіямітингизаборона
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРада з другої спроби виключила Бойка з комітету з питань прав людини

Зеленський – на забаганку Путіна зменшити чисельність ЗСУ: Найкраще сильна, велика армія

Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на $286 млн

відео, оновленоРостовську область РФ атакували дрони, горить НПЗ

фото, відеоУ Києві патрульні "по гарячих слідах" затримали ймовірного вбивцю

Умєров звільнив начальника Національної академії сухопутних військ Ткачука

Усі новини...
Грузія
Депутати Європарламенту, які прибули до Тбілісі, приєднались до протестувальників
США запровадили візові обмеження проти осіб, причетних до підриву демократії в Грузії
У Тбілісі відкриють "йолку" в день виборів президента, які опозиція назвала нелегітимними
Останні новини
12:28
Путін запропонував "дуель": "Хай визначать ціль у Києві і спробують збити "Орєшнік""
12:18
Курс валют на четвер: долар та євро зростають 3 день поспіль
12:05
Каллас заявила, що Китай "голосно сміятиметься", якщо ЄС і США розпочнуть торгову війну
12:05
Справа про мільйонний хабар полковнику СБУ: фігурант намагався із СІЗО замовити вбивство свідка
11:47
Зеленський попросить Євросоюз про захист газових сховищ та АЕС
11:35
Росіяни з дрона атакували Нововоронцовку на Херсонщині: поранено 5 місцевих
11:35
Apple Watch більше не є лідером ринку носимої електроніки — IDC
11:33
Чиновники Федерації гандболу України відкрито погрожували журналісту на Євро-2024
11:33
фотоРада з другої спроби виключила Бойка з комітету з питань прав людини
11:30
Буткевич, Цибух та Гресь. Українська правда оголошує переможців премії року
Усі новини...
Реклама:
Реклама: