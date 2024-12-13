Грузинський парламент заборонив носити маски протестувальникам

Парламент Грузії у п’ятницю в остаточному читанні схвалив законопроєкт, згідно з яким на акціях заборонено закривати обличчя маскою і використовувати піротехніку. У разі їх використання учасник акції буде оштрафований на 2000 ларі ($ 711).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews

Деталі: За рішенням грузинського парламенту, під час публічних зібрань заборонено закривати обличчя маскою або будь-яким іншим засобом.

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До списку заборонених предметів додано піротехніку, лазер і будь-які засоби з різким випромінюванням.

Пакет законодавчих змін, ініційований партією влади "Грузинська мрія", було схвалено в остаточному, третьому читанні одноголосно, 83 голосами.

Список присутніх на акціях осіб, які матимуть право закривати обличчя, виходячи з професійної діяльності, встановить міністр внутрішніх справ.

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Також глава МВС визначатиме порядок та умови видачі таким особам відповідного дозволу.

З огляду на той самий пакет, імпорт, експорт, виробництво та реалізація піротехнічної продукції в Грузії допускатиметься на підставі спеціального дозволу або ліцензії.

Що було раніше: Примітно, що 14 грудня у парламенті відбудуться непрямі вибори президента Грузії, про невизнання яких вже оголосила опозиція. Тож можна очікувати, що цього вихідного дня біля парламенту знову збереться масова акція протесту.

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