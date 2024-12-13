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Грузинский парламент запретил носить маски протестующим

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПятница, 13 декабря 2024, 15:51
Грузинский парламент запретил носить маски протестующим
Фото: Getty Images

Парламент Грузии в пятницу в окончательном чтении одобрил законопроект, согласно которому на акциях запрещено закрывать лицо маской и использовать пиротехнику. В случае их использования участник акции будет оштрафован на 2000 лари ($ 711).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Interpressnews

Детали: По решению грузинского парламента, во время публичных собраний запрещено закрывать лицо маской или любым другим средством.

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В список запрещенных предметов добавлено пиротехнику, лазер и любые средства с резким излучением.

Пакет законодательных изменений, инициированный партией власти "Грузинская мечта", был одобрен в окончательном, третьем чтении единогласно, 83 голосами.

Список присутствующих на акциях лиц, которые будут иметь право закрывать лица, исходя из профессиональной деятельности, установит министр внутренних дел.

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Также глава МВД будет определять порядок и условия выдачи таким лицам соответствующего разрешения.

Учитывая тот же пакет, импорт, экспорт, производство и реализация пиротехнической продукции в Грузии будет допускаться на основании специального разрешения или лицензии.

Что предшествовало: Примечательно, что 14 декабря в парламенте состоятся непрямые выборы президента Грузии, о непризнании которых уже объявила оппозиция. Поэтому можно ожидать, что в этот выходной день возле парламента снова соберется массовая акция протеста.

Читайте также Editorial "Европейской правды" о томпочему Киев должен как можно быстрее изменить политику в отношении Грузии, и почему не должен признавать нового президента Грузии.

Грузиямитингизапрет
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