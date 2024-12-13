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Британський суд: добровольця з Британії міг убити в Україні інший військовий іноземець

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 13 грудня 2024, 19:22
Британський суд: добровольця з Британії міг убити в Україні інший військовий іноземець
Деніел Берк. Фото - Sky NEws

Коронерський суд у Великій Британії встановив, що 36-річного британця Деніела Берка, який воював на боці Збройних Сил України, міг убити у 2023 році інший військовий-іноземець.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Деталі: Підозрюваним у вбивстві Берка назвали Нуріна Абдельфетаха, також відомого під прізвиськом Джихад Адам, громадянина Австралії та Алжиру.

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Абдельфетах через кілька тижнів після зникнення британського добровольця сам привів українських правоохоронців до його тіла, стверджуючи, що випадково його застрелив під час навчань.

Але коронер дійшов висновку, що не вірить у цю версію подій, ґрунтуючись на результатах судово-медичної експертизи та розтину. Абдельфетах втік з України і його місцеперебування наразі невідоме.

"Даніель був незаконно вбитий людиною, яка називала себе його другом. Він загинув з хоробрістю і доблестю, але був убитий через боягузтво і безчестя", – сказав коронер на суді.

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36-річний Деніел Берк – колишній британський десантник, який поїхав в Україну у 2022 році та долучився як військовий доброволець.

Уродженець Манчестера у серпні 2023 року перебував у Запорізькій області, де й зник безвісти. Пізніше знайшли його тіло з численними вогнепальними пораненнями.

На початку року коронерський суд також встановив, що 28-річного британця Кристофера Перрі, який допомагав розвозити гуманітарну допомогу на Донбасі та який загинув у січні 2023 року, могли вбити бойовики групи Вагнера.

Велика Британія
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