Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британский суд: добровольца из Британии мог убить в Украине другой военный иностранец

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 13 декабря 2024, 19:22
Британский суд: добровольца из Британии мог убить в Украине другой военный иностранец
Дэниел Берк. Фото - Sky NEws

Коронерский суд в Великобритании установил, что 36-летнего британца Дэниела Берка, который воевал на стороне Вооруженных Сил Украины, мог убить в 2023 году другой военный-иностранец.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Детали: Подозреваемым в убийстве Берка назвали Нурина Абдельфетаха, также известного под прозвищем Джихад Адам, гражданина Австралии и Алжира.

Реклама:

Абдельфетах через несколько недель после исчезновения британского добровольца сам привел украинских правоохранителей к его телу, утверждая, что случайно его застрелил во время учений.

Но коронер пришел к выводу, что не верит в эту версию событий, основываясь на результатах судебно-медицинской экспертизы и вскрытия. Абдельфетах сбежал из Украины и его местонахождение пока неизвестно.

"Даниэль был незаконно убит человеком, который называл себя его другом. Он погиб с храбростью и доблестью, но был убит из-за трусости и бесчестия", – сказал коронер на суде.

РЕКЛАМА:

36-летний Дэниел Берк – бывший британский десантник, который поехал в Украину в 2022 году и присоединился как военный доброволец.

Уроженец Манчестера в августе 2023 года находился в Запорожской области, где и пропал без вести. Позже нашли его тело с многочисленными огнестрельными ранениями.

В начале года коронерский суд также установил, что 28-летнего британца Кристофера Перри, который помогал развозить гуманитарную помощь на Донбассе и который погиб в январе 2023 года, могли убить боевики группы Вагнера.

Великобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ ГБР рассказали детали задержания главы КРАИЛ: поддержка российского онлайн-казино

Зеленский: Украина не позволит ни одной стране вести переговоры с Путиным от ее имени

В США допускают, что неизрасходованные Байденом средства на поддержку Украины перейдут Трампу – СМИ

Правоохранители задержали главу КРАИЛ, подозревают в пособничестве РФ – источник

У Байдена убеждены, что предоставленной США военной помощи Украине хватит на весь следующий год  

Зеленский: Трамп знает об опасности замораживания войны

Все новости...
Великобритания
Разведка Британии спрогнозировала действия РФ в Сирии после падения режима Асада
Британия успешно протестировала лазерное оружие: дрон сбит в воздухе
Британия расширила санкции в сфере торговли золотом, чтобы сократить финансирование войны РФ
Последние новости
12:30
фотоВ ГБР рассказали детали задержания главы КРАИЛ: поддержка российского онлайн-казино
12:15
Два фильма о войне в Украине попали в шортлисты Оскара 2025
12:14
Как работают новые правила отключения света
12:02
В Украине закрылось 250 тысяч ФОПов, почти 10% - после подписания закона о повышении налогов
11:45
фотоСБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева
11:42
аудиоСБУ перехватила разговоры, подтверждающие большие потери военных КНДР на Курщине
11:31
В ЕС готовят 16-й пакет санкций против России
11:16
В России решили набирать участников войны против Украины во власть
11:16
видеоСамая низкая женщина в мире установила еще один рекорд
11:06
Конго подає кримінальні скарги проти Apple через “криваві” мінерали
Все новости...
Реклама:
Реклама: