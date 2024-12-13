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Зурабішвілі не збирається йти з посади після закінчення терміну повноважень

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 13 грудня 2024, 20:52
Зурабішвілі не збирається йти з посади після закінчення терміну повноважень
Саломе Зурабішвілі. Фото - Getty Images

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовляється йти з посади після закінчення терміну її повноважень, бо вважає вибори 14 грудня "пародією".

Джерело: Про це вона сказала у телевізійному зверненні в пʼятницю, 13 грудня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия"

Деталі: Зурабішвілі заявила, що "нікуди не йде" та "нікого залишати не збирається".

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Вона також назвала пародією і "провокацією" вибори нового президента Грузії, призначені партією влади "Грузинська мрія" на 14 грудня.

"Це буде захід, який повністю позбавлений легітимації і є неконституційним, нелегітимним, потягне за собою цілу низку неконституційних дій і не потребує тривалого й обширного аналізу", – сказала грузинська президентка.

Зурабішвілі повторила, що не має наміру складати повноваження доти, доки в країні не відбудуться нові парламентські вибори й парламент, що збереться за їхніми підсумками, не обере її наступника.

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"Грузинська мрія", яка проголосила антизахідний курс та зупинила євроінтеграцію країни, висунула кандидатом в президенти колишнього футболіста Михеїла Кавелашвілі.

Його мають обрати в суботу, 14 грудня, голосуванням у колегії виборників – вперше не всенародним голосуванням.

Читайте також Editorial "Європейської правди" про те, чому Київ має якнайшвидше змінити політику щодо Грузії, та чому не повинен визнавати нового президента Грузії.

Грузіявибори
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