Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зурабишвили не собирается уходить с должности после окончания срока полномочий

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 13 декабря 2024, 20:52
Зурабишвили не собирается уходить с должности после окончания срока полномочий
Саломе Зурабишвили. Фото - Getty Images

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказывается уходить с должности после окончания срока ее полномочий, потому что считает выборы 14 декабря "пародией".

Источник: об этом она сказала в телевизионном обращении в пятницу, 13 декабря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия"

Детали: Зурабишвили заявила, что "никуда не уходит" и "никого оставлять не собирается".

Реклама:

Она также назвала пародией и "провокацией" выборы нового президента Грузии, назначенные партией власти "Грузинская мечта" на 14 декабря.

"Это будет мероприятие, которое полностью лишено легитимации и является неконституционным, нелегитимным, повлечет за собой целый ряд неконституционных действий и не требует длительного и обширного анализа", – сказала грузинский президент.

Зурабишвили повторила, что не намерена складывать полномочия до тех пор, пока в стране не состоятся новые парламентские выборы и парламент, который соберется по их итогам, не выберет ее преемника.

РЕКЛАМА:

"Грузинская мечта", которая провозгласила антизападный курс и остановила евроинтеграцию страны, выдвинула кандидатом в президенты бывшего футболиста Михеила Кавелашвили.

Его должны избрать в субботу, 14 декабря, голосованием в коллегии выборщиков – впервые не всенародным голосованием.

Читайте также Editorial "Европейской правды" о том, почему Киев должен как можно быстрее изменить политику в отношении Грузии, и почему не должен признавать нового президента Грузии.

 

Грузиявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ ГБР рассказали детали задержания главы КРАИЛ: поддержка российского онлайн-казино

Зеленский: Украина не позволит ни одной стране вести переговоры с Путиным от ее имени

В США допускают, что неизрасходованные Байденом средства на поддержку Украины перейдут Трампу – СМИ

Правоохранители задержали главу КРАИЛ, подозревают в пособничестве РФ – источник

У Байдена убеждены, что предоставленной США военной помощи Украине хватит на весь следующий год  

Зеленский: Трамп знает об опасности замораживания войны

Все новости...
Грузия
Грузинский парламент запретил носить маски протестующим
Депутаты Европарламента, прибывшие в Тбилиси, присоединились к протестующим
США ввели визовые ограничения против лиц, причастных к подрыву демократии в Грузии
Последние новости
12:30
фотоВ ГБР рассказали детали задержания главы КРАИЛ: поддержка российского онлайн-казино
12:15
Два фильма о войне в Украине попали в шортлисты Оскара 2025
12:14
Как работают новые правила отключения света
12:02
В Украине закрылось 250 тысяч ФОПов, почти 10% - после подписания закона о повышении налогов
11:45
фотоСБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева
11:42
аудиоСБУ перехватила разговоры, подтверждающие большие потери военных КНДР на Курщине
11:31
В ЕС готовят 16-й пакет санкций против России
11:16
В России решили набирать участников войны против Украины во власть
11:16
видеоСамая низкая женщина в мире установила еще один рекорд
11:06
Конго подає кримінальні скарги проти Apple через “криваві” мінерали
Все новости...
Реклама:
Реклама: