Зурабишвили не собирается уходить с должности после окончания срока полномочий

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказывается уходить с должности после окончания срока ее полномочий, потому что считает выборы 14 декабря "пародией".

Источник: об этом она сказала в телевизионном обращении в пятницу, 13 декабря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия"

Детали: Зурабишвили заявила, что "никуда не уходит" и "никого оставлять не собирается".

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Она также назвала пародией и "провокацией" выборы нового президента Грузии, назначенные партией власти "Грузинская мечта" на 14 декабря.

"Это будет мероприятие, которое полностью лишено легитимации и является неконституционным, нелегитимным, повлечет за собой целый ряд неконституционных действий и не требует длительного и обширного анализа", – сказала грузинский президент.

Зурабишвили повторила, что не намерена складывать полномочия до тех пор, пока в стране не состоятся новые парламентские выборы и парламент, который соберется по их итогам, не выберет ее преемника.

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"Грузинская мечта", которая провозгласила антизападный курс и остановила евроинтеграцию страны, выдвинула кандидатом в президенты бывшего футболиста Михеила Кавелашвили.

Его должны избрать в субботу, 14 декабря, голосованием в коллегии выборщиков – впервые не всенародным голосованием.

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