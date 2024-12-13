Макрон порушить на саміті ЄС питання розміщення миротворців в Україні – ЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон винесе на обговорення на саміті лідерів Євросоюзу 18-19 грудня питання розміщення миротворчої місії на території України у разі припинення вогню та якщо будуть досягнуті мирні угоди між Україною та РФ.

Джерело: кореспондентка "Радіо Свобода" у Брюсселі з посиланням на неназваного європейського дипломата, передає "Європейська правда"

Деталі: Однак, за словами співрозмовника "Радіо Свобода", ця дискусія неминуча, зважаючи на візит французького президента до Польщі та дискусії у ЗМІ на тему миротворців. А також – з огляду на майбутній прихід до влади у США Дональда Трампа і необхідність підготуватися до обговорення з ним ситуації щодо війни в Україні.

Реклама:

Ще двоє дипломатів також зауважили, що ця тема підіймається саме з метою підготовки до розмови з обраним американським президентом і забезпечення присутності ЄС у мирних переговорах.

Водночас, за їх словами, тема миротворців наразі дуже "сира" і перебуває на рівні ідеї.

Що було раніше:

РЕКЛАМА: