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Макрон порушить на саміті ЄС питання розміщення миротворців в Україні – ЗМІ

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 13 грудня 2024, 21:15
Макрон порушить на саміті ЄС питання розміщення миротворців в Україні – ЗМІ
Емманюель Макрон, фото: Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон винесе на обговорення на саміті лідерів Євросоюзу 18-19 грудня питання розміщення миротворчої місії на території України у разі припинення вогню та якщо будуть досягнуті мирні угоди між Україною та РФ.

Джерело: кореспондентка "Радіо Свобода" у Брюсселі з посиланням на неназваного європейського дипломата, передає "Європейська правда"

Деталі: Однак, за словами співрозмовника "Радіо Свобода", ця дискусія неминуча, зважаючи на візит французького президента до Польщі та дискусії у ЗМІ на тему миротворців. А також – з огляду на майбутній прихід до влади у США Дональда Трампа і необхідність підготуватися до обговорення з ним ситуації щодо війни в Україні.

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Ще двоє дипломатів також зауважили, що ця тема підіймається саме з метою підготовки до розмови з обраним американським президентом і забезпечення присутності ЄС у мирних переговорах. 

Водночас, за їх словами, тема миротворців наразі дуже "сира" і перебуває на рівні ідеї.

Що було раніше:

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  • Франція намагається зібрати коаліцію з 5-8 країн Європи, "сповнених рішучості діяти", повідомляло інформагентство Reuters з посиланням на дипломатів. 
  • Також інформагентство повідомило, що генсек НАТО Марк Рютте збере на окрему розмову щодо ситуації в Україні лідерів України, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі на полях саміту в Брюсселі 18 грудня.
  • Макрон офіційно з конкретною пропозицією про надсилання місії на територію України поки що не виступав.

МакронУкраїнамиротворцівійна
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