Макрон поднимет на саммите ЕС вопрос размещения миротворцев в Украине – СМИ
Президент Франции Эмманюэль Макрон вынесет на обсуждение на саммите лидеров Евросоюза 18-19 декабря вопрос размещения миротворческой миссии на территории Украины в случае прекращения огня и если будут достигнуты мирные соглашения между Украиной и РФ.
Источник: корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе со ссылкой на неназванного европейского дипломата, передает "Европейская правда"
Детали: Однако, по словам собеседника "Радио Свобода", эта дискуссия неизбежна, учитывая визит французского президента в Польшу и дискуссии в СМИ на тему миротворцев. А также - учитывая предстоящий приход к власти в США Дональда Трампа и необходимость подготовиться к обсуждению с ним ситуации относительно войны в Украине.
Еще двое дипломатов также отметили, что эта тема поднимается именно с целью подготовки к разговору с избранным американским президентом и обеспечения присутствия ЕС в мирных переговорах.
В то же время, по их словам, тема миротворцев пока очень "сырая" и находится на уровне идеи.
Что предшествовало:
- Франция пытается собрать коалицию из 5-8 стран Европы, "полных решимости действовать", сообщало информагентство Reuters со ссылкой на дипломатов.
- Также информагентство сообщило, что генсек НАТО Марк Рютте соберет на отдельный разговор по ситуации в Украине лидеров Украины, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши на полях саммита в Брюсселе 18 декабря.
- Макрон официально с конкретным предложением о направлении миссии на территорию Украины пока не выступал.