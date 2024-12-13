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Макрон поднимет на саммите ЕС вопрос размещения миротворцев в Украине – СМИ

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПятница, 13 декабря 2024, 21:15
Макрон поднимет на саммите ЕС вопрос размещения миротворцев в Украине – СМИ
Эмманюэль Макрон, фото: Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон вынесет на обсуждение на саммите лидеров Евросоюза 18-19 декабря вопрос размещения миротворческой миссии на территории Украины в случае прекращения огня и если будут достигнуты мирные соглашения между Украиной и РФ.

Источник: корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе со ссылкой на неназванного европейского дипломата, передает "Европейская правда"

Детали: Однако, по словам собеседника "Радио Свобода", эта дискуссия неизбежна, учитывая визит французского президента в Польшу и дискуссии в СМИ на тему миротворцев. А также - учитывая предстоящий приход к власти в США Дональда Трампа и необходимость подготовиться к обсуждению с ним ситуации относительно войны в Украине.

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Еще двое дипломатов также отметили, что эта тема поднимается именно с целью подготовки к разговору с избранным американским президентом и обеспечения присутствия ЕС в мирных переговорах.

В то же время, по их словам, тема миротворцев пока очень "сырая" и находится на уровне идеи.

Что предшествовало:

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  • Франция пытается собрать коалицию из 5-8 стран Европы, "полных решимости действовать", сообщало информагентство Reuters со ссылкой на дипломатов.
  • Также информагентство сообщило, что генсек НАТО Марк Рютте соберет на отдельный разговор по ситуации в Украине лидеров Украины, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши на полях саммита в Брюсселе 18 декабря.
  • Макрон официально с конкретным предложением о направлении миссии на территорию Украины пока не выступал.

МакронУкраинамиротворцывойна
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