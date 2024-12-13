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Команда Трампа обговорила з Україною і Білим домом припинення війни – NBC

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 13 грудня 2024, 21:34
Команда Трампа обговорила з Україною і Білим домом припинення війни – NBC
Фото: Getty Images

Команда новообраного президента США Дональда Трампа з національної безпеки провела обговорення з Білим домом та представниками України для пошуку шляхів "припинення війни", яку розв’язала Росія.

Джерело: NBC News з посиланням на кількох обізнаних джерел, передає "Європейська правда"

Деталі: Повідомляється, що радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван провів кілька розмов зі своїм імовірним наступником республіканцем Майком Волтцом.

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Одне з джерел розповіло, що Салліван і Волтц зосередилися на обміні відповідною інформацією, але не досліджували шляхи припинення війни в Україні або забезпечення перемир'я.

На українському треку переговори відбулись під час останнього візиту глави Офісу президента Андрія Єрмака до США – із ним зокрема зустрівся обраний віцепрезидент Джей Ді Венс, стверджує NBC News. Також комунікація відбувалась і на рівні лідерів – Володимира Зеленського й Трампа.

Джерело NBC News каже, що останні зустрічі та розмови між Зеленським, Трампом та їхніми радниками були конструктивними: "Атмосфера в плані взаємодії між українцями та новою командою Трампа, включаючи Зеленського і самого Трампа, поки що позитивна".

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Інше джерело стверджує, що Трамп "сам розуміє, що українці не є перешкодою на шляху до миру".

Водночас, ідеться в матеріалі, команда Дональда Трампа ще не повідомляла Україні про будь-які потенційні "мирні плани".

Передісторія:

  • Глава ОП Андрій Єрмак раніше заявив, що конкретного "мирного плану Трампа" поки не існує і в команді обраного президента США є лише певні ідеї з цього питання.
  • Нещодавно президент Володимир Зеленський сказав, що не сприймає буквально передвиборчу обіцянку Дональда Трампа завершити війну в Україні "за 24 години".

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