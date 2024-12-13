Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Команда Трампа обсудила с Украиной и Белым домом прекращение войны – NBC

Олег Павлюк, Станислав ПогориловПятница, 13 декабря 2024, 21:34
Команда Трампа обсудила с Украиной и Белым домом прекращение войны – NBC
Фото: Getty Images

Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности провела обсуждение с Белым домом и представителями Украины для поиска путей "прекращения войны", которую развязала Россия.

Источник: NBC News со ссылкой на несколько осведомленных источников, передает "Европейская правда"

Детали: Сообщается, что советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько разговоров со своим вероятным преемником республиканцем Майком Волтцом.

Реклама:

Один из источников рассказал, что Салливан и Волтц сосредоточились на обмене соответствующей информацией, но не исследовали пути прекращения войны в Украине или обеспечения перемирия.

На украинском треке переговоры состоялись во время последнего визита главы Офиса президента Андрея Ермака в США – с ним в частности встретился избранный вице-президент Джей Ди Вэнс, утверждает NBC News. Также коммуникация происходила и на уровне лидеров – Владимира Зеленского и Трампа.

Источник NBC News говорит, что последние встречи и разговоры между Зеленским, Трампом и их советниками были конструктивными: "Атмосфера в плане взаимодействия между украинцами и новой командой Трампа, включая Зеленского и самого Трампа, пока положительная".

РЕКЛАМА:

Другой источник утверждает, что Трамп "сам понимает, что украинцы не являются препятствием на пути к миру".

В то же время, говорится в материале, команда Дональда Трампа еще не сообщала Украине о каких-либо потенциальных "мирных планах".

Предыстория:

  • Глава ОП Андрей Ермак ранее заявил, что конкретного "мирного плана Трампа" пока не существует и в команде избранного президента США есть только определенные идеи по этому вопросу.
  • Недавно президент Владимир Зеленский сказал, что не воспринимает буквально предвыборное обещание Дональда Трампа завершить войну в Украине "за 24 часа".

ТрампБайденУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье

Зеленский анонсировал важные кадровые решения

Кабмин согласовал увольнение руководителей Киевской и Полтавской областей

Зеленский о Фицо: Похоже, Путин поручил открыть второй энергетический фронт

фото"Я предал родную партию": ССО обнародовали дневник убитого северокорейского военного

Базу по ремонту "Шахедов" уничтожили Силы обороны в Орловской области

Все новости...
В команде Трампа анонсировали визиты, чтобы "выслушать" позиции сторон войны в Украине
За время войны россияне отравили химическими веществами более двух тысяч военных ВСУ, три умерли
Командующего ОТГ "Донецк" Луценко уволили с должности – его заменит Тарнавский
Макрон поднимет на саммите ЕС вопрос размещения миротворцев в Украине – СМИ
Последние новости
21:07
биатлонДжима и Пидручный заняли третье место в массстарте Рождественской гонки 2024
20:41
Путин ужесточил наказание за мятеж в РФ и решил бороться с "экстремизмом" из Украины
20:18
Бизнесмены рассказали, о чем говорили на встрече с Зеленским
20:00
видео Безуспешная охота: полярники "Вернадского" показали, как тюлень спасается от хищников
19:55
Украинские дроны составили 96% от всех БпЛА для Сил обороны – Умеров
19:53
ФутболСудаков признан лучшим игроком чемпионата по итогам 2024 года
19:23
Налоговиков обяжут носить камеры
19:02
Зеленский поручил разведке передать Азербайджану факты о катастрофе самолета
18:47
Премьер Молдовы угрожает "Газпрому" арбитражем из-за прекращения поставок газа
18:41
Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье
Все новости...
Реклама:
Реклама: