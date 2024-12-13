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ЗМІ: Росія ймовірно почала виводити свої війська з Сирії

Тетяна ОлійникП'ятниця, 13 грудня 2024, 22:16
ЗМІ: Росія ймовірно почала виводити свої війська з Сирії
Фото ймовірно російського корабля, пливе Середземним морем від берегів Сирії. MAXAR

Супутникові знімки свідчать про те, що Росія почала виводити свої війська з Сирії.

Джерело: CNN, російське видання "Важные истории"

Деталі: На знімках військових баз від Maxar Technologies і Planet Labs видно, що на авіабазу Хмеймім прибули вантажні літаки Ан-124 (найбільші у світі вантажні літаки, які здатні перевозити до 150 тонн вантажу), три транспортні літаки Іл-76, а також вантажні літаки більш дрібних моделей - три Ан-32 і один Ан-72. У літаків відкриті носові відсіки для прийому важкого обладнання.

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Російські вантажні літаки з відкритими носовими відсіками на авіабазі Хмеймім. maxar
 
РОСІЙСЬКІ ВАНТАЖНІ ЛІТАКИ З ВІДКРИТИМИ НОСОВИМИ ВІДСІКАМИ НА АВІАБАЗІ ХМЕЙМІМ. MAXAR

Крім того, на знімках російські військові розбирають ударний вертоліт Ка-52. Аналітики Maxar припускають, що його готують до навантаження. Ще експерти ідентифікували частини зенітно-ракетного комплексу С-400, який, мабуть, теж готують до відправки додому.

Також Maxar Technologies опублікували фотографії російських кораблів, які пливуть Середземним морем від берегів Сирії.

 
Фото ймовірно російського корабля, пливе Середземним морем від берегів Сирії. MAXAR

Російське пропагандистське агентство ТАСС повідомляло, що Росія все ще веде переговори з новою владою Сирії про збереження своїх військових баз у країні.

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Водночас російські Z-блогери публікували відео російських військових колон, що рухаються у напрямку до авіабази Хмеймім.

СиріяРосія
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