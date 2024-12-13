ЗМІ: Росія ймовірно почала виводити свої війська з Сирії
Супутникові знімки свідчать про те, що Росія почала виводити свої війська з Сирії.
Джерело: CNN, російське видання "Важные истории"
Деталі: На знімках військових баз від Maxar Technologies і Planet Labs видно, що на авіабазу Хмеймім прибули вантажні літаки Ан-124 (найбільші у світі вантажні літаки, які здатні перевозити до 150 тонн вантажу), три транспортні літаки Іл-76, а також вантажні літаки більш дрібних моделей - три Ан-32 і один Ан-72. У літаків відкриті носові відсіки для прийому важкого обладнання.
Крім того, на знімках російські військові розбирають ударний вертоліт Ка-52. Аналітики Maxar припускають, що його готують до навантаження. Ще експерти ідентифікували частини зенітно-ракетного комплексу С-400, який, мабуть, теж готують до відправки додому.
Також Maxar Technologies опублікували фотографії російських кораблів, які пливуть Середземним морем від берегів Сирії.
Російське пропагандистське агентство ТАСС повідомляло, що Росія все ще веде переговори з новою владою Сирії про збереження своїх військових баз у країні.
Водночас російські Z-блогери публікували відео російських військових колон, що рухаються у напрямку до авіабази Хмеймім.