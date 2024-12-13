СМИ: Россия вероятно начала выводить свои войска из Сирии

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Россия начала выводить свои войска из Сирии.

Источник: CNN, российское издание "Важные истории"

Детали: На снимках военных баз от Maxar Technologies и Planet Labs видно, что на авиабазу Хмеймим прибыли грузовые самолеты Ан-124 (самые большие в мире грузовые самолеты, которые способны перевозить до 150 тонн груза), три транспортных самолета Ил-76, а также грузовые самолеты более мелких моделей - три Ан-32 и один Ан-72. У самолетов открытые носовые отсеки для приема тяжелого оборудования.

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РОССИЙСКИЕ ГРУЗОВЫЕ САМОЛЕТЫ С ОТКРЫТЫМИ НОСОВЫМИ ОТСЕКАМИ НА АВИАБАЗЕ ХМЕЙМИМ. MAXAR

РОССИЙСКИЕ ГРУЗОВЫЕ САМОЛЕТЫ С ОТКРЫТЫМИ НОСОВЫМИ ОТСЕКАМИ НА АВИАБАЗЕ ХМЕЙМИМ. MAXAR

Кроме того, на снимках российские военные разбирают ударный вертолет Ка-52. Аналитики Maxar предполагают, что его готовят к погрузке. Еще эксперты идентифицировали части зенитно-ракетного комплекса С-400, который, видимо, тоже готовят к отправке домой.

Также Maxar Technologies опубликовали фотографии российских кораблей, которые плывут по Средиземному морю от берегов Сирии.

Российское пропагандистское агентство ТАСС сообщало, что Россия все еще ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении своих военных баз в стране.

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Фото вероятно российского корабля, плывущего по Средиземному морю от берегов Сирии. MAXAR

В то же время российские Z-блогеры публиковали видео российских военных колонн, движущихся по направлению к авиабазе Хмеймим.