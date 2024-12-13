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Генштаб: Ситуація на Покровському і Времівському напрямках залишається напруженою

Тетяна ОлійникП'ятниця, 13 грудня 2024, 23:50
Генштаб: Ситуація на Покровському і Времівському напрямках залишається напруженою
Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ

Російська армія зосереджує основні наступальні зусилля на Покровському і Времівському напрямках, також окупанти активно атакують на Лиманському та Курахівському напрямках.

Джерело: дані Генштабу станом на 22:00 13 грудня

Дослівно: "На даний час відбулося 190 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала двох ракетних ударів, використавши 102 ракети, 31 авіаудару, скинувши при цьому 43 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 376 дронів-камікадзе та здійснили майже 2500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку російські терористи один раз атакували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська.

Десять разів ворог атакував на Куп’янському напрямку, поблизу Колісниківки, Богуславки, Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 24 рази атакували українських захисників в районах населених пунктів Греківка, Надія, Зелений Гай, Шийківка, Макіївка, Терни, Зарічне, Торське, Діброва, Григорівка та у напрямку Чернещини.

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Один штурм противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.

П’ять атак загарбників відбили українські підрозділи на Краматорському напрямку, противник намагався просунутись вперед в районі Часового Яру.

В Торецьку та в районі Диліївки ворог дев’ять разів намагався покращити своє положення на Торецькому напрямку.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 56 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Промінь, Даченське, Шевченко, Новий Труд, Зелене, Піщане та Пушкіне.

На Курахівському напрямку на цей час доби зафіксовано 26 ворожих атак. Шість з них продовжуються. В основному бої тривають в районах Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Дачного, Ганнівки та Успенівки.

34 рази противник сьогодні штурмував передній край нашої оборони в районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Сухі Яли, Благодатне, Сторожеве, Нескучне на Времівському напрямку.

Двічі безрезультатно противник атакував позиції українських захисників на Придніпровському напрямку.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська відбили 19 атак противника, ще три бойових зіткнення триває.

Генштаббойові діївійна
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